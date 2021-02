Bill Gates va anticipar quines serien les amenaces per a la humanitat després de la pandèmia

Després de més d'un any de l'inici de la pandèmia de l'coronavirus, amb gairebé 106 milions de casos i més de 2 milions de morts a tot el planeta, el que té per dir Bill Gates és important.





@EP

El 2015 quan el fundador de Microsoft va pujar a l'escenari de les Ted Talks, a Vancouver, i va dir: "Si alguna cosa mata més de 10 milions de persones en les pròximes dècades, és probable que sigui un virus altament infecciós en lloc d'una guerra ".





El 2015 Bill Gates va alertar sobre el risc d'un virus que podria provocar una pandèmia i ara les seves reflexions cobren més sentit.





En el seu últim pronòstic, durant una entrevista amb el divulgador científic Derek Muller al seu canal de YouTube Veritasium, Gates va alertar sobre dos greus amenaces que conviuen amb la pandèmia actual i, lamentablement, la sobreviuran: el canvi climàtic i el bioterrorisme.





"Quin és el següent desastre? ¿Per què no estem preparats? ", Va preguntar Muller. "Un és el canvi climàtic", va dir tranquil però sense dubtar i va alertar: "Cada any hi haurà un nombre de morts fins i tot més gran que el que hem tingut en aquesta pandèmia".





L'altre perill, "alguna cosa del que a la gent no li agrada parlar molt", és el bioterrorisme. "Que algú vulgui fer mal dissenyant un virus significa la possibilitat de trobar-se amb un cost més gran que les epidèmies naturals com l'actual".





"El meu escriptor favorit, Václav Smil, va escriure sobre tots els tipus potencials de desastres, com el risc d'un asteroide, el risc d'una erupció a Yellowstone (un volcà nortamericano) .I de fet va mostrar que les pandèmies eren significativament la cosa més gran , a part d'una guerra nuclear causada per l'home, per la qual necessitàvem estar més preparats ", va assegurar Gates.





Quan Muller li va demanar consells per evitar pròximes crisi com aquesta, el magnat no va ser molt optimista: "Certament, hi haurà més pandèmies. Per la forma en què els humans interactuen amb altres espècies, aquests virus travessen la barrera de les espècies, ja sigui des dels ratpenats o els micos. Podríem augmentar la nostra preparació perquè mai tinguem un nombre de morts proper a l'actual ".





I va explicar que els sistemes a posar en marxa perquè aquest tipus de situacions (les amenaces) es puguin tallar d'arrel es divideixen en dues seccions.





Primer hi ha l'activitat de camp i la de R + D (investigació i desenvolupament). "Necessitem madurar les vacunes ARNm per poder fabricar-encara més ràpid i tenir fàbriques a tot el món, que sigui barat i estable tèrmicament". En el terreny dels diagnòstics, cal assolir la capacitat de fer 10 milions de proves de PCR a el dia. "Després, en termes de camp, necessitem un munt de màquines de diagnòstic a tot el món. Així que les inversions són més o menys iguals entre l'R + D i el grup de camp i la informació que ha de fluir constantment ".





"La fabricació d'una vacuna segura és més complicada que, per exemple, la fabricació d'un motor i la gent és molt exigent amb les vacunes, de fet, podries arruïnar la reputació de les vacunes si les fas en fàbriques on el control de qualitat en cada etapa no és perfecte per això ens hem assegurat que la vacuna d'AstraZeneca es fa en aquestes grans fàbriques índies i no hi ha regalies per això, sense cap càrrec ", va explicar sobre el finançament que va aportar la Fundació Gates. I va sentenciar: "Als que no s'involucren, ningú els critica".