El Govern adverteix al Sabadell que podria patir una OPA

Les últimes OPA, la del fons IFM sobre Naturgy i la de grup francès Vivendi a Prisa, han posat en alerta el Govern després de rebre ara informació de l'interès de grans inversors per fer-se amb el Banc Sabadell.









@EP





No passa per alt que la caiguda en borsa ha col·locat a empreses espanyoles en objectius molt desitjables per a inversors estrangers i operacions especulatives en sectors estratègics com telecomunicacions, banca, energia o comunicació.





El fet que els fons internacionals es fixin en empreses espanyoles es troba en el fet que l'IBEX ha estat l'índex borsari més penalitzat d'Europa durant 2020, que el valor de les companyies ha caigut al voltant d'un 25% en borsa durant l'últim any , i que moltes de les cotitzades capitalitzen molt per sota de el valor dels seus actius.





Per això Govern ha plantejat de manera oficiosa a Banc Sabadell que avaluï la possibilitat de buscar fusions bancàries a Espanya després del fracàs de les negociacions amb BBVA, cosa a la qual la cúpula que dirigeix Josep Oliu es resisteix de moment.





En l'últim any, el Sabadell acumula pèrdues en borsa per el 61,5% de la seva capitalització, el que, segons el parer de l'Executiu, el col·loca en posició de rebre una OPA i l'Executiu vol buscar una solució urgent per al Sabadell.





No passa per alt que 2021 va ser per als bancs un any molt dur, en el qual aflorarà, previsiblement, una elevada morositat, que posarà a més d'un contra les cordes. Malgrat que encara envolta una gran incertesa de l'nivell que podria arribar per la manca de coneixement sobre el final de la crisi sanitària, en el sector financer es dóna per fet que serà un exercici molt complicat. Els supervisors bancaris ja fa temps animant els bancs a fusionar-se entre ells com a sortida als grans reptes als quals s'enfronta el sector.