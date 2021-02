Detenen un fals assessor per estafar una vídua 52.500 euros en la gestió de l'herència

Agents de la Policia Nacional investigant en un ordinador (EP)





La Policia Nacional ha detingut a la localitat malaguenya de Vélez - Màlaga a un home de 43 anys i nacionalitat espanyola per, suposadament, estafar 52.510 euros a una dona a qui va enganyar durant la gestió de l'herència del seu marit mort a què va oferir seus servei com a assessor fiscal manifestant que era advocat.





Per a això, i en concepte de provisió de fons, li va sol·licitar un primer pagament de 750 euros, un altre posterior de 3.000 euros i, finalment, mitjançant estratagemes, suposadament va aconseguir que li transferís tots els diners dels seus comptes bancaris, segons han informat des de la comissaria provincial de Màlaga.





Els agents li imputen, a més del delicte d'estafa, un presumpte delicte d'apropiació indeguda i investiguen la suposada implicació d'una altra persona que hauria rebut 3.000 euros de la víctima, mitjançant una transferència bancària, s'han apuntat a través d'un comunicat.





La investigació va començar arran de la denúncia interposada al mes de novembre de 2020 per una dona d'avançada edat que deia haver estat víctima d'un presumpte frau. Sembla que l'assessor fiscal que li gestionava la documentació de l'herència del seu marit, mort a l'abril de 2019, li hauria estafat 52.510 euros, quantitat que hauria rebut en diferents pagaments i per diferents conceptes.





Segons les indagacions practicades en la investigació, la dona va sol·licitar assessorament a un home --que oferia els seus serveis com a assessor fiscal i advocat-- per gestionar la documentació necessària per a regularitzar l'herència del seu espòs mort. Per a això, en primer lloc, l'esmentat assessor li va sol·licitar una provisió de fons de 750 euros.





Uns mesos més tard, li va tornar a demanar 3.000 euros per a l'escriptura d'un habitatge. Tots dos pagaments es van efectuar, mitjançant transferència bancària, al compte indicat pel suposat advocat.





Amb el temps, l'investigat va aconseguir enganyar a la seva víctima perquè li transferís tot el seu capital, aprofitant-se de la seva desconeixement, de la seva avançada edat i de la seva condició d'estrangera.





La víctima va efectuar dues transferències, en concepte de provisió de fons de 21.370 i 19.920 euros. Finalment, li va realitzar una altra transferència de 7.500 euros, en concepte de provisió d'herència d'un BMW X3.





Davant el retard de la resolució del seu expedient, la víctima va contactar en diverses ocasions amb el supòsit assessor, sol·licitant-li la devolució de diners lliurats, si bé, aquest sempre li donava llargues i evasives fins que, finalment, la dona es va adonar de l'engany i denunciar els fets.





Les indagacions practicades pels agents de la UDEV de la Comissaria Local de Vélez-Màlaga van permetre identificar plenament al pressumpte autor dels fets, un home de 43 anys i nacionalitat espanyola, amb antecedents per fets similars.





Després d'àrdues gestions, el passat dia 2 de febrer aquesta persona va ser localitzada i detinguda en un paratge de difícil accés, situat a la regió muntanyenca d'aquesta localitat. Dels fets coneix el Jutjat d'Instrucció número 5 de Vélez-Málaga