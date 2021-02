Una riuada pel col·lapse d'una glacera deixa set morts i 170 desapareguts al nord de l'Índia

Fuente: EP





Els serveis d'Emergència i Rescat de l'Índia han confirmat que almenys set persones han mort, sis han resultat ferides i unes 170 estan desaparegudes com a conseqüència de l'enorme riuada que ha tingut lloc a primera hora d'aquest diumenge a la regió de l'Himàlaia a causa del despreniment d'una glacera, i que podria haver ocasionat la mort de més d'un centenar de persones, segons els pitjors pronòstics de les autoritats.





El nou balanç oficial, que ha proporcionat el Centre Estatal per a la Gestió de Desastres, rebaixa en dues les morts respecte a les estimacions anteriors però incrementa el nombre de desapareguts respecte als 150 que havia informat prèviament.





L'incident ha tingut lloc a la localitat de Chamoli, estat d'Uttarakhand, on el despreniment ha provocat el desbordament dels rius Alaknanda i Dhauliganga.





El sobtat creixement de les aigües s'ha emportat per davant centenars de persones de les zones circumdants i ha causat greus danys a la central elèctrica de Rishiganga. Els representants del projecte han confirmat que, ara per ara, són incapaços de trobar 148 treballadors de la planta i 22 persones més a la població, segons ha declarat el director de la Força Estatal de Resposta a Desastres (SDRF), Ridhim Aggarwal, a la cadena índia NDTV.





El secretari cap d'Uttarakhand, Om Prakash, tem que el desbordament hagi deixat més d'un centenar de morts però no ha volgut verificar les seves estimacions a l'espera dels resultats de les operacions de rescat.





A hores d'ara, unes 16 persones han estat rescatades d'un túnel en construcció a la presa de Tapovan i no es tem per les seves vides. Les tasques se centren ara en el salvament de 30 persones més atrapades en un túnel adjacent. Les autoritats investiguen la situació de desenes de treballadors de projectes de carreteres i ferrocarrils a les àrees afectades.





Ara mateix, i al costat dels equips locals de rescat, s'han desplegat quatre columnes de l'exèrcit, dos equips mèdics i un grup de treball d'enginyeria. A més, set equips més de busseig de la marina de l'Índia estan en espera per a les operacions de rescat.





"Els equips mèdics han estat traslladats al lloc afectat. Hi ha un hospital llest de 30 llits a Joshimath per fer front a aquesta emergència. Els hospitals de Srinagar, Rishikesh, Jollygrant i Dehradun estan en espera. Fem tot el possible per afrontar aquest desastre", ha declarat el ministre principal d'Uttarakhand, Trivendra Singh Rawat.





"L'Índia està amb Uttarakhand i la nació resa per la seguretat de tothom", ha fet saber el primer ministre indi, Narendra Modi.