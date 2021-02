Sud-àfrica deixa d'administrar la vacuna d'AstraZeneca després de comprovar que té menys efectivitat contra la soca sud-africana

El Govern de Sud-àfrica ha pausat l'administració de les dosis de la vacuna contra la coronavirus d'AstraZeneca després del recent estudi que demostra que té una protecció reduïda enfront de la nova soca de la malaltia sorgida al país.





Cyril Ramaphosa, president de Sud-àfrica (EP)<br>





Així ho ha comunicat aquest diumenge el ministre de Salut sud-africà, Zweli Mkhize, que ha especificat que es tracta d'una suspensió temporal fins que un comitè de científics decideixi l'estratègia a seguir respecte a aquest immunitzador, segons Independent Online.





El Govern de Sud-àfrica tenia prevista l'arribada d'un milió de dosis de la vacuna d'AstraZeneca, produïda pel Serum Institute de l'Índia, aquest dilluns, després del que pensava començar a vacunar els treballadors sanitaris.





Un estudi que es publicarà aquest dilluns i a què ha accedit en exclusiva 'Finantial Times' assegura que la vacuna contra la coronavirus d'AstraZeneca és menys efectiva contra la variant sud-africana de virus i no protegeix contra símptomes lleus o moderats.





No obstant això, el responsable de Salut ha incidit en què el programa d'immunització continuarà "a partir de la setmana que, durant les pròximes quatre setmanes, esperem que hi hagi vacunes Johnson & Johnson, a més hi haurà vacunes Pfizer", que seran les vacunes que es s'administraran a el personal sanitari.





En aquest sentit, les autoritats planegen accelerar el desplegament de la vacuna de Johnson & Johnson, ja que ha mostrat una eficàcia contra la nova variant que preval en més de el 90 per cent dels nous contagis al país, ha destacat la presidenta de Consell d'Investigació Mèdica de Sud-àfrica, Glenda Gray, tal com recull Bloomberg.





Fins al moment, Sud-àfrica ha registrat 1.476.135 de contagis de coronavirus, així com 46.290 víctimes mortals des que va esclatar la pandèmia, segons recull la Universitat Johns Hopkins.