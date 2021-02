La justícia francesa dóna la raó a Suez i bloqueja l'OPA hostil de Veolia

Veolia, va anunciar, el diumenge 7 de febrer, "la presentació d'una OPA sobre la totalitat de l'capital de Suez, a un preu de 18 euros per acció - cupó adjunt". No obstant això, Suez afirma haver obtingut de tribunal de Nanterre una ordre que exigia a Veolia no llançar una oferta pública sobre el seu rival, si no havia estat prèviament aprovada per la junta directiva.













Planta depuradora Suez / @EP





De fet el Tribunal de Comerç de Nanterre (França) ha instat la companyia francesa Veolia a paralitzar la seva oferta pública d'adquisició (opa) sobre el seu rival Suez, que valorava a la seva competidora en 11.300 milions d'euros, al fixar un preu de 18 euros per acció, i que s'ha trobat amb el rebuig de Govern per la seva possible impacte sobre la competència i l'ocupació.





"El Tribunal de Comerç de Nanterre ha prohibit a Veolia presentar la seva oferta pública hostil, anunciada el 7 de febrer, després de l'intent de Veolia d'infringir el seu compromís amistós", ha assenyalat Suez en un comunicat després de conèixer la decisió de Tribunal.









Veolia, principal accionista de Suez després de comprar la tardor passada un 29,9% de la companyia en poder de Engie a un preu de 18 euros per acció, ha anunciat aquest diumenge la seva intenció de registrar una oferta de compra sobre el capital de l'empresa que no controla a el mateix preu abonat a l'octubre, el que valoraria a Suez en uns 11.300 milions d'euros. El desenvolupament d'aquesta operació té rellevància també per al sector a Espanya, ja que Suez és amo amb un 56% de l'empresa de gestió de l'aigua de Barcelona -una condició que arrossega la catalana a el trencaclosques de les limitacions antimonopolio-.





Veolia va justificar la seva intenció de llançar aquesta opa sense el suport de l'consell de Suez per la falta de voluntat de discutir la proposta per part de la direcció de Suez i la seva intenció de donar suport a un projecte en competència amb el liderat per Veolia. Els fons Ardian i Global Infrastructure Partners (GIP) traslladaven a Suez mitjançant una carta d'intencions seva disposició de llançar una oferta de compra que valoraria a l'empresa en uns 11.300 milions d'euros a l'fixar un preu de 18 euros per acció, el mateix ofert per Veolia en el seu interès per adquirir el 70,1% que encara no controla en el seu rival, el que permetria una "solució amistosa", segons ha assenyalat llavors Suez.





No obstant això, aquesta alternativa va ser rebutjada per Veolia, que va assenyalar que el seu 29,9% a Suez "no està ni estarà a la venda".





Mentre el Govern francès, que ja a l'octubre va expressar les seves reserves davant la compra de Suez per Veolia sense un acord amistós entre les companyies, ha carregat amb duresa aquest dilluns contra la transacció plantejada per Veolia, a la qual ha qualificat de "no amistosa" , expressant el seu desig que les empreses reprenguin les converses per a una solució compartida.





En declaracions als mitjans el ministre francès de Finances, Bruno Le Maire, ha afirmat que aquesta oferta "no és amistosa i contravé els compromisos que ha assumit en diverses ocasions Veolia, a més de plantejar qüestions de transparència".





Pel ministre, que ha reclamant la intervenció de l'Autoritat dels Mercats Financers (AMF) i afegint que l'OPA de Veolia "pot plantejar problemes de competència i és clarament precipitada". Així mateix, Le Maire ha defensat que una operació d'aquesta envergadura "entre dos campions industrials francesos" només pot tirar endavant "si és amistosa", afegint q ue no pot tenir èxit en contra dels treballadors de Suez, de la directiva de l'empresa , dels clients i els usuaris.