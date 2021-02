Un Barça liderat per Messi es reactiva en vigílies de la cita a la Copa d'el Rei

El Barça afronta dimecres que ve el primer "round" de les semifinals de la Copa del Rei a l'Estadi Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla després d'una altra destacada remuntada al Benito Villamarín (2-3) que permet a l'equip de Koeman no perdre pistonada en la Lliga.





L'equip barcelonista està a tres partits d'intentar lluitar per la seva trigésimoprimer títol de l'torneig de l'KO que es dilucidarà el 17 d'abril, precisament, a la capital sevillana: a l'Estadi de la Cartuja.





El quadre blaugrana afronta l'anada de la semifinal copera amb les bones sensacions exhibides davant el Betis i amb l'indiscutible lideratge d'un Leo Messi reactivat, capaç d'entrar en el terreny de joc en el minut 57 per revolucionar un partit i conduir als seus a un necessari triomf per seguir rearmant moralment.





Un Barça liderat per Messi es reactiva en vigílies de la cita a la Copa d'Rei. Foto: Miguel Ruiz @fcbarcelona





El torneig de lliga segueix governat amb claredat per l'Atlètic de Madrid de Diego Pablo Simeone (50 punts) tot i que amb dos partits menys que barcelonistes i madridistes (43). Per al partit de dimecres, Koeman confia en el lideratge de Messi i de les decisives prestacions de jugadors Frenkie de Jong o el de Tenerife Pedri que aquest diumenge al camp del Real Betis, no han pogut tenir el descans que l'entrenador holandès hauria desitjat.





Al marge de la dolorosa desfeta de la final de la Supercopa d'Espanya perduda, la veritat és que el Barça afronta l'important partit de dimecres contra el Sevilla de Julen Lopetegu i després d'encadenar sis partits seguits en Lliga, cosa que no succeïa des el curs 2018-19. No és un tema menor, sobretot a nivell de confiança d'un grup que està demostrant més unió i complicitat que mai.