Neix el Barcelona Woman Acceleration de l'aliança entre la Zona Franca de Barcelona i la Fundació Incyde

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i la Fundació Incyde de les Cambres de Comerç espanyoles s'han aliat per crear el Barcelona Woman Acceleration (BWA), un esdeveniment digital amb l’objectiu d’accelerar i dinamitzar la igualtat de gènere per ajudar a aconseguir la participació plena i la igualtat d'oportunitats de la dona en el sector industrial a nivell local i global.













De izquierda a derecha. Javier Collado ( Fundació Incyde) y Pere Navarro ( CZFB)/ @CZFB









Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al CZFB, i Javier Collado, director general de la Fundació Incyde, han estat els encarregats de signar l'acord de col·laboració que permetrà dur a terme l'esdeveniment els propers 3, 4 i 5 de març, en el context del Dia Internacional de la Dona (8 de març), als platós de RTVE a Sant Cugat del Vallès.





Pere Navarro, assenyala que "és un orgull comptar amb un aliat com Fundació Incyde per crear un esdeveniment que serveixi de referència per avançar en la igualtat de gènere d'una forma innovadora, superant el moment de la reflexió per endinsar-nos en proposar solucions".





Per la seva banda, Javier Collado destaca que “la igualtat de gènere continua sent una assignatura pendent cap a la qual hem de manifestar el nostre ple compromís per aconseguir que tots tinguem accés a les mateixes oportunitats sense distinció ni discriminació. La celebració d'aquest esdeveniment, al costat del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, és sens dubte la clara evidència que caminem en la direcció correcta”.





El nou esdeveniment està dirigit a un públic ampli, tant femení com masculí, i vol "aprofitar la posició de privilegi del CZFB en l'àmbit industrial i logístic per actuar com a motor en una transformació també de gènere, perquè el sector productiu pot millorar de la mà del talent femení", segons afirma Blanca Sorigué, directora general del CZFB.





PARITAT EN ELS PONENTS I DIVERSIFICACIÓ TEMÀTICA





L'esdeveniment es caracteritza pel seu caràcter paritari, impulsat pel convenciment dels organitzadors de la necessitat d'involucrar tant a homes com a dones per avançar en la igualtat de gènere.





Durant els tres dies de BWA, tindran lloc 9 sessions de debat en els quals participaran un total de 50 speakers, amb perfils molt diversos i referents de diferents sectors d'activitat. Sempre sota el paraigües de la igualtat de gènere, també es tractaran temàtiques diferents com la forma d'aconseguir més presència femenina en carreres tècniques, la recerca d'accions per afavorir la presència de la dona en la nova economia, o el camí cap a un progrés en matèria de justícia social o equitat, en el marc de l'Agenda 2030 de l'ONU.





Compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible





Aquest BWA s'emmarca en l'estratègia global del Consorci de la Zona Franca de Barcelona per implementar els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides en l'àmbit industrial i empresarial. En aquest sentit, l'entitat ha volgut impulsar una trobada centrada en l'objectiu número 5, la igualtat de gènere.









@ONU





L'esdeveniment també comptarà amb la col·laboració del Consell de la Dona de la Zona Franca, el primer d'àmbit industrial, que va ser promogut pel CZFB i va ser constituït el setembre de 2020 al costat de set empreses més de polígon amb l'objectiu de treballar en l'equiparació de gènere en l'àrea productiva de l'economia.





CONEIX ELS ORGANITZADORS





El Consorci és una empresa pública que es finança íntegrament de fons propis com són els arrendaments industrials del Polígon de la Zona franca de Barcelona i amb la seva gestió patrimonial. Tot i que el seu camp principal d’activitat és el polígon industrial i la seva zona franca duanera, també promou edificis, sòl urbà i industrial, actua de dinamitzador per la transformació empresarial cap a l’economia 4.0 i organitza esdeveniments d’interès econòmic per Barcelona com el saló logístic SIL o l’immobiliari BMP.





Al seu plenari té representats del govern espanyol, de l’Ajuntament de Barcelona i de les principals entitats econòmiques de la ciutat.





La Fundació INCYDE és una institució creada el 1999 per totes les Cambres de Comerç d'Espanya, dedicada a el foment de l'esperit empresarial i la consolidació de les empreses, mitjançant la innovació. Inspirada en l'esperit empresarial de les cambres de comerç, compleix el paper formatiu i estructural en els seus programes formatius, així com amb la Xarxa de Vivers, coworking digitals i Incubadores d'Alta Tecnologia, que la Fundació posa a servei dels nous emprenedors Així, INCYDE cobreix tots els estadis d'un projecte empresarial, des del perfeccionament de la idea, passant per la seva incubació, acceleració, accés a finançament, i maduració.





Fins a la data INCYDE ha invertit 260 milions d'euros en potenciar empreses i donar suport a l'emprenedoria innovadora. Des de l'any 2.000 han participat en els programes formatius un total de 86.773 persones, i ha contribuït a la creació directa de 31.877 empreses. Igualment ha posat en marxa la Major Xarxa de Centres d'Incubació d'Europa integrada per 143 vivers d'empreses, 13 incubadores d'alta tecnologia i 15 coworking digitals, incubant a 5.900 empreses fins a la data i contribuint a la generació de 17.472 llocs de treball indirectes.