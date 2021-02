El nou fàrmac que pot eliminar el coronavirus

Un estudi clínic dirigit pel doctor Jordan Feld, especialista en fetge de Centre de Malalties Hepàtiques de Toronto, de la University Health Network (UHN), al Canadà, ha demostrat que un fàrmac antiviral experimental pot accelerar significativament la recuperació dels pacients ambulatoris amb COVID-19, és a dir, aquells que no necessiten ser hospitalitzats.





Segons publiquen els investigadors a la revista 'Lancet Respiratory Medicine', això podria convertir-se en una intervenció important per tractar els pacients infectats i ajudar a frenar la propagació comunitària, mentre que les vacunes de COVID-19 es desenvolupen aquest any.





"Aquest tractament té un gran potencial terapèutic, especialment en aquest moment, ja que veiem variants agressives de virus propagant-se per tot el món que són menys sensibles tant a les vacunes com al tractament amb anticossos", diu el doctor Feld, qui també és codirector del Schwartz Reisman Liver Research Center i la Càtedra R. Phelan de Recerca Translacional del Fetge a la UHN.



Segons l'estudi, els pacients que van rebre una sola injecció de peginterferó-lambda tenien quatre vegades més probabilitats d'haver eliminat la infecció en set dies, en comparació amb un grup tractat amb placebo.





"Les persones que van ser tractades van eliminar el virus ràpidament, i l'efecte va ser més pronunciat en aquells amb els nivells virals més alts. També vam veure una tendència cap a una millora més ràpida dels símptomes respiratoris en el grup de tractament", explica el doctor Feld, qui va traduir el seu coneixement de l'ús de peg-interferó lambda per a l'hepatitis viral per investigar el tractament amb COVID-19.





Els participants amb nivells virals més alts (per sobre d'1 milió de còpies per ml) tenien moltes més probabilitats d'eliminar la infecció amb el tractament que amb el placebo: el 79% en el grup de tractament en comparació amb el 38% en el grup de placebo, i els nivells de virus van disminuir ràpidament en tots els membres del grup de tractament.





L'eliminació ràpida té molts beneficis, particularment en aquells amb alts nivells virals, ja que aquests casos estan associats amb una malaltia més greu i un major risc de transmissió a altres persones. Entre els 60 pacients seguits en l'estudi, cinc van anar a urgències amb símptomes respiratoris en deteriorament.





D'ells, quatre estaven en el grup de placebo, mentre que només un estava en el grup que va rebre el medicament real. Baixar el nivell de virus ràpidament evita que les persones empitjorin i probablement redueix el risc de transmetre la malaltia a altres persones. Això pot tenir un impacte addicional important en la salut pública.





"Si podem reduir el nivell de virus ràpidament, és menys probable que les persones transmetin la infecció a altres i fins i tot podem escurçar el temps necessari per al autoaïllament", assenyala el doctor.





L'interferó-lambda és una proteïna produïda pel cos en resposta a infeccions virals. Té la capacitat d'activar una sèrie de vies cel·lulars per matar els virus invasors. El coronavirus que causa la COVID-19 evita que el cos produeixi interferons, que és una de les formes en que evita ser controlat pel sistema immunològic del cos.





El tractament amb interferó-lambda activa aquestes mateixes vies de destrucció de virus a les cèl·lules. A causa de que l'interferó activa moltes vies de destrucció de virus, la resistència deguda a les "noves soques" de virus, que podria ser un problema amb algunes teràpies, no és un problema amb l'interferó lambda.





L'interferó lambda és diferent d'altres interferons perquè utilitza un receptor que només està present en alguns teixits del cos. És molt actiu en els pulmons, el fetge i l'intestí, tots els llocs on el virus COVID-19 pot replicar-se, però no està actiu en altres llocs, el que produeix molts menys efectes secundaris que altres interferons. En l'assaig, els tractats amb interferó lambda van tenir efectes secundaris similars als que van rebre placebo.





El peginterferó-lambda (utilitzat en aquest estudi) és una versió d'acció prolongada del fàrmac desenvolupat per Eiger BioPharmaceuticals, que pot administrar-se com una sola injecció sota la pell amb una agulla diminuta (com la insulina).





Aquest va ser un estudi de fase 2, doble cec, aleatoritzat iniciat per un investigador, realitzat a Toronto, amb un total de 60 participants, 30 que van rebre el fàrmac mentre que 30 van rebre placebo.





L'estudi es va dur a terme de maig a novembre de 2020, amb referències de sis centres d'avaluació ambulatòria. Amb aquests resultats positius, es planeja iniciar un gran assaig de fase 3 en un futur pròxim. S'estan realitzant estudis addicionals a la Universitat de Toronto, la Universitat de Harvard i la Universitat Johns Hopkins, als Estats Units, amb peginterferó-lambda en pacients hospitalitzats i en entorns on es pot fer servir per prevenir infeccions en aquells que han estat exposats.