L''home dels 2.000 tumors' accepta dos anys de presó per estafar més de 250.000 euros a milers de persones

Paco Sanz (EP)





Francisco José Sanz González de Martos, conegut com Paco Sanz, ha arribat a un acord de conformitat amb la Fiscalia a l'reconèixer que va estafar més de 250.000 euros a milers de persones fingint tenir més de 2.000 tumors, de manera que accepta una condemna de presó de dos anys de presó enfront dels sis que es demanava i una multa de 9 mesos amb quota diària de 8 euros.





L'acord inclou el reconeixement de fets, però no arriba a la responsabilitat civil al no aconseguir-se un pacte en aquest aspecte amb les acusacions particulars.





Demà estan citades les parts per a la segona sessió de la vista en què s'escoltarà a alguns rostres populars que van ser estafats, entre ells a l'actor Santi Rodríguez ia Pedro García Aguado, conegut pel programa 'Germà Major'.





Paco Sanz ha arribat cap a les 9.45 hores a aquesta seu judicial acompanyat del seu lletrat i visiblement desorientat. L'advocat de la seva exparella, el lletrat Alberto Martín, ha afirmat que la jove és "una víctima" a l'creure que estava malalt.





També s'ha rebaixat a un any i nou mesos la petició de condemna per Lucía C. En la seva compareixença, l'acusada ha reconegut que va ajudar a la seva llavors parella a recaptar fons per als seus viatges als Estats Units perquè confiava en ell.





En la seva declaració, Paco Sanz ha explicat a preguntes del seu lletrat que va rebre un tractament experimental als Estats Units per tractar el 'Síndrome de Cowden' que pateix, rebent ajudes de la seva família, amics i donacions de terceres persones per sufragar les despeses dels viatges.





Així, ha relatat que necessitava ajuda econòmica a l'rebre una pensió de poc més de 500 euros per la seva invalidesa, indicant que no sap a quant ascendia la quantitat de diners de les donacions rebudes i que es correspondria amb els diners estafats.





Després de concloure la primera sessió, l'advocat de l'exparella ha detallat que l'acord s'ha assolit per eliminar riscos, sent la pena mínima marcada per la llei, i ha recalcat que la seva clienta l'ajudava per sobre de tot a l'assegurar Paco Sanz que es moriria.





MALALTIA GREU





El fiscal acusa Paco Sanz de fingir a la televisió la gravetat de la seva malaltia --que va arribar a assegurar que li provocava 2.000 tumors - per estafar 264.780 euros.





Així consta en l'escrit d'acusació en el qual el fiscal demana per a l'acusat sis anys de presó i reclama també per la seva parella tres anys per un delicte continuat d'estafa.





El fiscal relata que l'acusat, fent veure que li quedaven escassos mesos de vida, va aconseguir recaptar en set anys 264.780 euros demanant ajudes econòmiques a través de les xarxes socials i fins en els mitjans de comunicació per tractar d'aconseguir un tractament experimental als Estats Units, perquè a Espanya no existia, d'una malaltia que en realitat no tenia cap risc vital imminent.





El 2009, se li va diagnosticar el 'Síndrome de Cowden', una malaltia d'origen genètic de les catalogades com a 'rares' i que es caracteritza per l'aparició d'una sèrie de tumors benignes encara que sense risc vital imminent.





A l'acusat se li va concedir la incapacitat absoluta per treballar per malaltia comuna sent beneficiari d'una pensió de 745,99 euros actualitzable d'acord amb l'IPC abonant la mateixa en un compte bancari obert a nom seu a La Caixa.





PLA per estafar





Aprofitant-se de la seva malaltia, segons el fiscal, va ordir un pla per obtenir un lucre patrimonial il·lícit entre els anys 2010 i febrer de 2017. Durant aquest temps va fer creure mitjançant l'ús de xarxes socials i mitjans de comunicació que la seva malaltia revestia una gravetat molt més gran que la que realment tenia.





Sota el pretext de finançar el supòsit tractament, va crear el 2010 la pàgina web www.ayudapacosanz.com en la qual exagerava els símptomes de la seva malaltia, "afirmant que patia un càncer genètic, o que li quedaven escassos mesos de vida". En aquesta pàgina web, penjava missatges de l'tipus "m'avergonyeix demanar diners".





Donava fins i tot la possibilitat que se li donés diners mitjançant l'enviament d'un SMS solidari amb un cost de 1,45 euros a l'nombre 25600 amb la Paraula Paco o també la possibilitat de donar-quantitats econòmiques a través del seu compte de PayPal.





Francisco Sanz tenia també oberts perfils en diverses xarxes socials que utilitzava per continuar amb la seva campanya d'empatia i sensibilització del col·lectiu al seu favor i incrementar les donacions a rebre.





"Aquestes maniobres van aconseguir efectivament la seva comesa, sensibilitzant de tal manera a moltes persones i col·lectius, contactant l'acusat amb diversos actors, presentadors de televisió que es van fer ressò de la malaltia de Paco Sanz ia través de les xarxes socials van difondre desinteressadament els missatges de necessitat d'ajuda econòmica que necessitava l'acusat ", afegeix la Fiscalia.





ASSOCIACIÓ SENSE ÀNIM DE LUCRE





El presumpte estafador va donar d'alta el 19 de gener de 2012 al Registre Nacional d'Associacions la 'Associació Paco Sanz Per La Recerca De la Síndrome De Cowden Espanya' (APSISCE), de la qual es va nomenar president i en els estatuts resava que no tenia ànim de lucre i que els seus fins eren el suport social a malalts i familiars, "i la difusió de la malaltia per tots els mitjans lícits i possibles".





Per a això, va obrir un compte bancari en una entitat. Un dels afectats per l'estafa va ser la Fundació Seur que el 2012 tenia activa la campanya "Taps per a una nova vida" consistent en la recollida de taps de plàstic i posterior reciclatge dels mateixos, obtenint-se una quantitat econòmica que es donava a famílies amb escassos recursos i un menor minusvàlid en un grau de al menys 80%.





Per donar més publicitat a la seva malaltia i aconseguir arribar a més persones amb l'objectiu d'apoderar-se de més fons, l'acusat va contactar amb diversos actors i presentadors de televisió que "commoguts" per la falsa història que els explicava sobre la seva malaltia accedien a col·laborar amb ell, bé mitjançant donatius bé mitjançant l'organització de gales benèfiques per recaptar fons.





Així en particular l'humorista Santi Rodríguez va organitzar una gala benèfica a València el dia 30 de maig de 2013 a què reconeguts artistes, van participar de manera altruista per obtenir beneficis perquè Paco Sanz es tractés de la seva malaltia, corrent amb totes les despeses de la organització Santiago Rodríguez existint igualment una fila zero a disposició de qualsevol persona perquè qui no podent acudir a la gala i desitgés ajudar a Francisco Sanz pogués fer-ho mitjançant una transferència bancària.





En aquesta gala es van recaptar per la venda d'entrades la quantitat de 3.000 euros que van ser lliurats a Francisco Sanz amb l'objectiu d'ajudar a costejar el supòsit tractament mèdic a què s'estava sotmetent als Estats Units.





PUBLICACIÓ D'UN LLIBRE





En aquest mateix any 2013 i en la creença d'estar ajudant a l'acusat en la lluita de la seva malaltia ia aconseguir recursos econòmics es va publicar el llibre anomenat 'Paco Sanz, una vida de somnis, una vida de lluita', escrit per Miguel Hervas Abad, sent escrit el pròleg pel youtuber 'AuronPlay' ;, i l'epíleg per Pedro García Aguado, ex esportista professional i presentador de diversos programes de televisió.





Finalment va aconseguir que el llibre es publiqués a l'editorial Iris amb l'objectiu que el 50% de cada exemplar venut es destinés a l'acusat per un cop més aconseguir fons per curar la malaltia que patia. El preu de venda al públic era de 12 euros per exemplar arribant-se a vendre 364 exemplars, obtenint per aquest canal 2.184 euros.