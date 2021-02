Espanya ha realitzat gairebé 30 milions de proves diagnòstiques des de l'inici de l'epidèmia

Prova Covid-19 (EP)





Les comunitats autònomes han notificat a l'Ministeri de Sanitat que, fins al 4 de febrer, han portat a terme un total de 29.942.569 proves diagnòstiques, de les que 23.660.765 són PCR i 6.281.804 test d'antígens.





En l'última setmana, de l'29 de gener al 4 de febrer, les comunitats autònomes han realitzat un total de 982.524 PCR, una mitjana de 140.360 PCR al dia. A més, des del 29 de gener al 4 de febrer, les comunitats autònomes han portat a terme un total de 688.413 test d'antígens (98.344 de mitjana al dia).





Sumats a les PCR realitzades, suposen un total de 1.670.937 proves diagnòstiques realitzades en aquest període, 238.705 al dia. Augmenta així un 6 per cent el nombre de proves diagnòstiques realitzades, amb una taxa de 635,72 per cada 1.000 habitants.





Progressivament, i segons ha recordat el departament que dirigeix Carolina Darias, es van desenvolupant noves tècniques per al diagnòstic de la infecció per SARS-Cov2, com és el cas de les proves ràpides d'antigen que les Conselleries de Sanitat estan començant a introduir en la gestió de la pandèmia.