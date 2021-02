La UE respon a Rússia que no cap comparació entre Navalni i els independentistes catalans presos

Bandera de Rússia (EP)





La Unió Europea ha indicat aquest dilluns que no cal cap paral·lelisme entre la situació de l'opositor rus Alexei Navalni i la dels líders independentistes presos a Espanya, després de les acusacions del ministre d'Exteriors rus, Serguei Lavrov.





Així ha contestat el portaveu d'Exteriors de la UE, Peter Stano, al símil que va traçar aquest divendres Lavrov en una roda de premsa al costat de l'alt representant de la UE per a Política Exterior, Josep Borrell, després de la petició de les autoritats russes perquè posen en llibertat Navalni i els manifestants detinguts.





"A la UE hi ha prou salvaguardes per garantir que els drets de la gent són protegits perquè tenim un sistema d'Estat de Dret que funciona, de manera que, per descomptat, el paral·lelisme està fora de lloc", ha assegurat Stano.





Segons el parer de l'portaveu de Borrell, el símil és "part de l'repertori habitual" de Moscou quan vol criticar que la UE té "dobles mesures". Però ha insistit que la principal diferència que hi ha entre la UE i Rússia és com s'entén l'Estat de Dret i com opera el poder judicial.





DECLARACIONS DE Lavrov





En una tensa roda de premsa a Moscou, el polític rus va contestar a les exigències de la UE traient els colors al bloc pels seus casos de violència policial i ha assegurat que casos com l'empresonament dels líders independentistes catalans a Espanya han estat criticats per estar " motivats políticament ".





"Estan a la presó per organitzar un referèndum, una decisió que la justícia espanyola no ha revocat malgrat que tribunals d'Alemanya i Bèlgica hagin fallat en contra. Davant d'això, Espanya ha defensat el seu sistema judicial i ha demanat que no es dubti de les seves decisions . Això és el que volem d'Occident en termes de reciprocitat ", ha argumentat Lavrov, esmentant la situació dels líders catalans.





Encara Borrell va evitar contestar aquesta comparació, ha insistit que un cas de brutalitat policial a un país democràtic pot dirimir-se en els tribunals. "Aquesta és l'avantatge de tenir un sistema d'Estat de dret potent", ha tancat.