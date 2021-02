Acord entre Terrassa i Viladecavalls per fer arribar la L5 fins a l’estació de Sant Miquel de Guanteres

Façana de l'Ajuntament de Terrassa (EP)





L’Ajuntament de Terrassa i el de Viladecavalls han arribat a un acord per concretar properament el perllongament de la línia L5 dels autobusos urbans de Terrassa fins a l’estació de Sant Miquel de Guanteres.





Aquesta és una demanda històrica de les diferents associacions de veïns d’ambdós municipis i un dels principals acords de la reunió entre l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i l’alcaldessa de Viladecavalls, Cesca Berenguer, que va tenir lloc divendres al migdia a Terrassa.





La voluntat dels dos consistoris és poder donar resposta a una reivindicació de la ciutadania per poder disposar d’una xarxa de transport que faciliti la mobilitat, i en concret, l’accés més directe de les persones residents al barri del Roc Blanc a l’estació de tren de rodalies de Sant Miquel de Guanteres.





També suposa una important millora per Viladecavalls donat que els residents a Sant Miquel de Guanteres disposaran de línia d’autobús directe fins al nord de Terrassa, amb parades al llarg de tota la Rambla d’Ègara. Ara, en paral·lel, s’iniciaran els treballs tècnics per concretar aquest perllongament i es traslladarà a la Generalitat, administració competent del transport interurbà, la sol·licitud d’autorització per aquest nou servei entre els dos municipis. A la vegada es preveu donar a conèixer a les diferents associacions veïnals implicades la proposta de servei i els detalls del projecte.





UN CARRIL BICI ENTRE ELS DOS MUNICIPIS





Per altra banda, a la reunió de divendres també es va decidir començar a estudiar la possibilitat d’habilitar un carril bici entre Terrassa i Viladecavalls, per facilitar l’accés i la connexió entre ambdós municipis tant en bicicleta com caminant.





Aquest projecte, en el que caldria comptar amb la collaboració d’altres administracions ja que hauria de transcórrer per vies interurbanes, permetria ampliar la xarxa ciclable de la ciutat.