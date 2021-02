14F. CGT denuncia a Correus per falta de mesures de seguretat en el vot per correu

¡

EP





CGT ha presentat una denúncia davant la Inspecció de Treball contra Correus per una suposada falta de mesures de seguretat en el lliurament i admissió del vot per correu en els domicilis per les eleccions catalanes.





En un comunicat aquest dilluns, CGT critica que no s'hagin facilitat sobres amb autotancament i que hagin de ser "tancats amb saliva per cada votant".





En la denúncia, el sindicat apunta que Correus no ha constituït el Comitè de Seguretat i Salut tot i tenir un requeriment d'Inspecció de Treball i que els empleats no disposen "de la informació ni protocol en el lliurament al domicili d'un cas positiu o en quarantena ".





Per això, CGT reclama que s'insti a Correus a fer "la tramitació i recollida del vot per correu amb contractació específica" i que els nous empleats estiguin formats i tinguin els mitjans de protecció per garantir la salut tant dels electors com d'ells mateixos .





Des Correus afirmen que s'han anat "adoptant totes les mesures necessàries per fer front a un procés electoral en circumstàncies excepcionals" i que les mesures adoptades ha estat les adequades.