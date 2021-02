14F. Juan Marín: "Crec que la societat catalana vol com l'andalusa viure en pau"

Juan Marín, vicepresident de la Junta d'Andalusia i màxim responsable de Ciutadans-Andalusia, ha passat per Barcelona per donar suport al seu company de partit Carles Carrizosa. El nombre d'andalusos, i descendents d'aquests, és un nombre molt important que no passa desapercebut per a Marín, qui diu tenir un afecte especial per Catalunya on per cert viuen alguns dels seus familiars.





Juan Marín, vicepresident de la Junta d'Andalusia / @Ciudadanos

-Com veu les eleccions catalanes?

-Jo crec que podem aportar molt. Més des que Ciutadans ja no és una opció de govern, si no, que és govern.





A Andalusia crec que hem fet una tasca molt important en aquests dos últims anys, que poden servir d'exemple també per als ciutadans de Catalunya, una comunitat autònoma, com aquesta, on hi ha tantíssims andalusos que viuen o que moltíssimes persones tenen descendència andalusa que comprenen perfectament, quina era la situació que teníem a Andalusia i com gràcies a un govern de Ciutadans, li hem pogut donar la volta. Hem pogut reformar moltes qüestions que portaven dècades esperant i que tenen molta similitud amb el que passa a Catalunya en aquests moments.





Jo crec que ara, més enllà de les trinxeres, més enllà de les pancartes reivindicatives de moltíssims sectors, hem de ser capaços d'entendre que arriba el temps de la reconciliació, de ser capaços de posar en comú moltes qüestions que afecten les oportunitats, no només les que tenim nosaltres, sinó les que tenen els nostres fills i a Catalunya passa igual. La crisi econòmica, social, sanitària en la qual estem ara mateix immersos ens porta a un període de reflexió on buscar realment solucions. No creiem més confrontació i conflictes, com els que malauradament han marcat la vida política a Catalunya en l'última dècada.





L'exemple d'Andalusia pot d'alguna manera donar-los a entendre als catalans el que podria significar que Carlos Carrizosa pogués arribar a governar la Generalitat de Catalunya o que Ciutadans tingués influència a l'hora de decidir el govern de Catalunya, crec que això ja és molt positiu. Per això sóc aquí, a més de donar suport a una persona en la que crec fermament.









Inés Arrimadas i Carlos Carrizosa en plena campanya electoral / @Ciudadanos





Carles per a mi és un home honest, un home que té una extraordinària experiència i formació en l'àmbit polític i que pot portar a terme una gestió molt positiva.





- Com s'entén que en l'anterior legislatura donès suport a PSOE i ara governi amb el PP?

- Vaig recolzar al PSOE a canvi d'una sèrie de reformes importants que eren necessàries i hi va haver un moment en què el Partit Socialista a Andalusia, millor dit, Susana Díaz, va deixar de complir el seu compromís. Molts dels seus companys no estaven d'acord amb ella.





Jo sóc un home de paraula. Jo quan dono la mà compleixo la meva part al 100%, perquè em van educar en aquests valors i aquests valors estan en l'ADN de ciutadans. Per això estic a Ciutadans.





Ciutadans està en el centre polític, creu en un projecte liberal, progressista és molt més difícil que estar al PSOE o estar al PP, l'hi asseguro. Per què? , Perquè al final vas fent, vas buscant el que pot unir a una societat, no vas buscant un rèdit polític. A mi no m'interessen els escons, a mi m'interessa la força o el poder per canviar coses. Hi ha coses que s'han fet malament, i ho he denunciat, i altres que s'han fet bé i ho he reconegut, políticament pot ser que no sigui correcte reconèixer que altres fan coses bé, però honestament jo crec que ha de ser així i per això em vaig embarcar en Ciutadans.













Juan Marín amb sanitaris de l'Hospital Covid d'Andalusia / @Ciudadanos





Miri a Andalusia des que Ciutadans va arribar a el Parlament el 2015, hi ha hagut estabilitat, s'han aprovat 6 pressupostos en 6 anys. No s'han produït avenços electorals, no hi ha hagut confrontacions, fruit de què ?, doncs perquè en tot cal cedir una mica en la vida, no?

Ni vostè ni jo portem la raó absoluta. I a Catalunya jo crec que passa una cosa semblant. Alguns pensen que ells són els únics posseïdors de la veritat absoluta cosa que no és així.





-On és llavors Ciutadans?

- Jo crec que Ciutadans està i en un punt intermedi en el que sap perfectament que no és el mateix tenir autogovern de ser independent. Jo crec que això és una gran diferència i la immensa majoria de la societat catalana de la mateixa manera que l'andalusa vol viure en pau, vol poder treballar, vol que els seus fills puguin anar a l'escola que a ells li vingui de gust o que estigui més a prop de casa o que més vagi amb els seus principis. Volen tenir un sistema sanitari que els atengui quan ho necessiten, volen i quan les coses els vagin malament tinguin una administració que els pugui ajudar i tirar un cable, volen que hi hagi serveis i hi hagi una estructura per poder progressar.





Això és el que els ciutadans volen, volen ser feliços. Les persones estan cansades dels polítics que es porten tots els diners, que estan tot el dia a les trinxeres. Jo, sóc un ciutadà més que va arribar a la política i sé que tinc un temps per estar aquí i un altre temps per anar-me'n, i vull tornar a ser un ciutadà com el que era abans d'entrar en política a aquest nivell. Doncs així ho veig, i crec que no estaria malament, eh? . Que féssim una petita reflexió tots. I dic tots, nosaltres també. Com deia abans, ningú té la veritat ni la certesa que el que fa és el correcte i que no es pot equivocar, no sé, a mi m'agradaria que, en algun moment, la societat en el seu conjunt i en aquest cas Catalunya, que et confesso, t'ho dic sincerament, em preocupa molt, perquè tinc molta família aquí i em sento molt estimat a Catalunya, igual que tinc a aquesta terra un afecte especial a moltes persones extraordinàries.





Avui fa falta molt sentit comú en la política. A més de molta gent amb capacitat i coneixement si no, malauradament estarem immersos sempre en una confrontació, en una batalla dialèctica.









En ple treball telemàtic amb membres del seu equip / @Ciudadanos





-Entén que amb la crisi que s'està vivint a Espanya per la pandèmia no hi hagi la unitat de criteris i cada comunitat vagi a la seva?

- Té raó, no ho entenc. En un moment tan complicat com aquest, probablement, cap de nosaltres al llarg de les nostres vides pensàvem que ens poguéssim enfrontar a una situació com aquesta. Ja no l'any passat ni fa tres, no, tinc 58 anys i mai vaig pensar que pogués arribar un moment com el que estem travessant, si això no ens fa canviar, no ens fa pensar, si això no ens fa buscar aquests punts que ens uneixen i no ens separin, difícil solució té la nostra societat.





Jo crec que la pandèmia ens està ensenyant a tots a que res és com pensàvem, però ens està donant una gran oportunitat des d'aquesta perspectiva. Crec que hem d'aprofitar aquesta oportunitat. És hora de dir que "hi ha d'allò nostre i no només que hi ha del meu". Això és un error majúscul. En política també cal ser generós. I cal entendre que el teu adversari polític pot tenir raó.





Que part de les coses que et planteges probablement tu les penses, però, de vegades no vols donar-li la raó perquè probablement ve d'un altre partit polític. Això ho veiem cada dia, jo ho he comprovat al Parlament Andalús, he vist com hem portat iniciatives, lleis, a el Parlament Andalús i ens l'han tombat i després les han presentat el mateix partit polític que ens les han tombat.





Això no va de posar-me una medalla. Això va d'entendre que estem en una crisi sanitària, social i econòmica que ha canviat el món, i alguns pensen que poden ells sols canviar-lo. Així que de veritat no entenc determinats comportaments, no m'agrada la confrontació, no m'agrada la deslleialtat.





-Hi haurà un després polític quan la pandèmia o el Covid estigui controlat, que no eliminat?

- Em temo que no, perquè hauria d'haver ara. Hauria de ser ara, si no ens adonem ara, després serà tard, quan sortim de tot això, que sortirem segur, trigarà 6 mesos, 6 anys, 1 dècada, no ho sé. Ningú no ho pot saber, jo espero que sigui molt aviat. Però quan sortim d'això, oblidarem aviat. Estic convençut, recordarem als nostres morts, recordarem als nostres familiars, recordarem el mal que ens va ser. Però quan les coses comencin una altra vegada a funcionar, ja que sembla que ens abstraiem de tot i tornem una altra vegada a la vida que teníem anteriorment i la política em temo que serà igual.













"El govern hauria d'implementar un sistema sobre com actuar davant d'aquesta pandèmia i un altre sobre com sortir-ne" / @Ciudadanos





-Creu que les directrius sanitàries que es donen des del Govern central i que després cada comunitat autònoma s'adapta a les seves necessitats és la correcta o hauria d'haver unes directrius iguals per a tothom?

- Jo penso que el Govern d'Espanya, en aquest cas l'autoritat sanitària que és la que li correspon, hauria d'haver unificat criteris.





Però no solament un sistema de com actuar davant d'aquesta pandèmia, sinó també com sortir-ne. Com fins i tot planificar un sistema de vacunació homogeni dins de tot el territori nacional. Perquè si no, al final es tornen a crear desigualtats i això no és bo. Espanya està ja bastant fraccionada com perquè a sobre es jugui en una situació com aquesta per veure com es treu el major rèdit polític. En condicions normals, a Catalunya no s'hauria de fer eleccions el proper 14 de febrer. Perquè se li està usurpant a una gran part de la població catalana el dret a votar. És així de trist. I és més Espanya hauria d'estar confinada i no ho està.





- Per què no ho està?

-Jo crec que aquesta és la gran pregunta que tots ens hem de fer. I també crec i ho dic amb total honestedat que no està confinada senzillament perquè hi ha un interès electoral, res més. És que tenen ha de celebrar-se eleccions si o si.





-I per què aquest interès electoral?

-Doncs crec que pel Sr. Sánchez president de govern. Jo crec que ha vist ja una estratègia juntament amb tot el seu equip per arribar a unes eleccions catalanes on realment, ells i Esquerra Republicana arribin a una entesa perquè Sánchez arribi a ser president fins al 2027. Ho veig així. Tal com es ho estic explicant. Puc estar equivocat, probablement. Potser alguns pensin que estic equivocat.





De veritat, això sembla una cosa increïble, no ?, que estigui succeint. Per què? . Perquè hi ha un interès electoral i hi ha un interès polític i hi ha un interès personal de govern i no d'Espanya. I no em cap el menor dubte. I aquí és d'on nosaltres, Ciutadans, vam intentar posar una mica de seny i de seny. I de ser una força política respectant les regles de joc ja que es presenta a aquestes eleccions amb un sol interès i és acabar amb aquesta lluita entre bàndols.





- Vostè a part de vicepresident de la Junta d'Andalusia és conseller de turisme. El turisme és una de les fonts d'ingressos importants d'Espanya i d'Andalusia. Com s'està vivint aquesta crisi que també l'està patint el turisme i quin creu que ha de ser el futur?

-Bé, la crisi és duríssima. La manca de mobilitat evidentment és el que més a afecta el sector turístic. I a tots els subsectors que viuen d'el sector turístic. Per tant, h a estat un any terrible. Hem perdut gairebé el 70% de l'turisme internacional i una mica més de l'60% de turisme nacional a 1 any. El que signifiquen unes pèrdues de 15.000 milions d'euros i 120.000 llocs de treball.





A Espanya són més de 72.000 milions d'euros de pèrdues les que ha provocat aquesta pandèmia en el sector turístic.





Però també hem estat previsors, hem pres mesures i que sortiran aquest any, que serà un any de recuperació, en una posició d'avantatge a l'hora de poder accedir als mercats que realment doncs fan que el turisme sigui una indústria a Andalusia, a la qual creiem profundament i jo com a conseller molt més i en la qual en aquest país tampoc es creu.





Hem vist manifestacions del Sr. Garzón, la Sra. Celaá, i altres membres de govern que diuen que el turisme és una cosa residual i no entenen que aporta més de l'12% del producte interior brut a aquest país o en el cas d'Andalusia gairebé el 14% de PIB. 450.00 llocs de treball a l'any i una aportació de més de 23.000 milions d'euros a la nostra economia, com això no ho veuen com una indústria. Com que això ho veuen, insisteixo, com una cosa residual, doncs clar, ens hem trobat amb un govern que no ha posat en marxa cap ajuda directa a el sector turístic, no ha presentat un pla de rescat a el sector turístic, que no ha anat a la comissió europea com altres països de la Unió europea a presentar plans també d'ajuda a el sector turístic quan més de 17 països han presentat aquest tipus d'ajuda. I Espanya no ha anat, no ha aparegut per allà.





És increïble, jo no ho puc entendre. I les comunitats autònomes hem fet el que la nostra economia ens ha permès. Pla de xoc a Andalusia 300 milions al març de l'any 2020, un Pla també de rescat de reactivació de més de 660 milions d'euros a l'octubre, que encara està vigent.





Estem preparant també una altra bateria per ajudar directament a les agències de viatges, a guies turístics, a hotels, hostaleria, en definitiva, a totes empreses ia tota aquesta indústria que són un motor econòmic de la nostra comunitat autònoma i en què creiem profundament. El problema és el que govern d'Espanya, Pedro Sánchez no creu en el turisme.





















"El Govern d'Espanya no està ni se l'espera per posar en marxa un pla de rescat de l'turisme" / @Ciudadanos









-Com són les seves relacions amb Inés Arrimadas?

- Jo a Inés l'estimo molt, la conec fa molts anys i vam començar en això junts. Ella era a Barcelona i jo estava en un altre projecte polític a Andalusia, al meu poble. Però sempre li he tingut un afecte enorme. Es que el seu treball ara a el front de Ciutadans després de la marxa d'Albert és molt difícil, molt complicat i més després de l'resultat electoral que vam tenir al 2019 ja hora doncs estem intentant fer tot el possible per ajudar-la a recuperar aquest espai que en el seu moment vam perdre, aquesta confiança per part d'un electorat a nivell nacional que vam perdre el 10 de novembre. Però insisteixo, jo pateixo molt també per ella, perquè sé que és molt complicat, una cosa molt difícil i necessita molta ajuda. I amb mi pot comptar sempre, ella ho sap.













Joan Marin i Inés Arrimadas / @Ciudadanos