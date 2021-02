Rússia obliga a tornar a Txetxènia dos homosexuals que van fugir després de patir tortures

President de Txetxènia, Razman Kadyrov -TWITTER RAMZAN KADIROV





L'ONG russa de la xarxa LGTB ha alertat que dos homosexuals, Salej Magamadov i Ismail Isayev, estan en "perill mortal" després que la policia russa els hagi retornat Txetxènia després de fugir de la regió caucàsica perquè van ser torturats per la seva condició.





El grup ha explicat que va ajudar els dos homes a escapar de Txetxènia l'any passat per evitar que la policia els detingués formalment per gestionar un canal de l'aplicació de missatgeria Telegram de l'oposició, segons recull la cadena britànica BBC.





Tots dos asseguren que van ser torturats i obligats a gravar un vídeo demanant disculpes per les seves accions. Per això van fugir de Txetxènia, però la Policia russa els va detenir dijous passat a l'apartament on vivien a Nijni Nóvgorod, uns 450 quilòmetres a l'est de Moscou sense que hagin transcendit els motius dels arrests. Després els van lliurar a les autoritats txetxenes.





Els gais i altres minories sexuals pateixen una persecució "sistemàtica" a Txetxènia, una regió de majoria musulmana amb una àmplia implantació de l'homofòbia, segons organitzacions de Drets Humans.





El líder txetxè, Ramzan Kadírov, ha rebutjat aquestes acusacions i ha assegurat que no hi ha cap homosexual a Txetxènia. No obstant això, hi ha nombroses denúncies de detencions i tortures per la seva orientació sexual, incloses les de Magamadov i Isayev. Segons la xarxa LGTB russa, tots dos van arribar dissabte a una comissaria de la localitat txetxena de Gudermés.