Almodóvar, Serrat, Bardem i 200 representants del món cultural s'uneixen per demanar la llibertat de Pablo Hasel

Una pancarta en contra de l'empresonament de Pablo Hasel (EP)





Més de 200 representants de el món de l'art i la cultura espanyols, encapçalats pel cineasta Pedro Almodóvar, el cantautor Joan Manuel Serrat o l'actor Javier Bardem, han mostrat el seu suport al raper Pablo Hasel, a qui l'Audiència Nacional va donar el passat 28 de gener 10 dies per entrar a la presó.





Hasel ha estat condemnat a nou mesos de presó per un delicte d'enaltiment de terrorisme, i injúries i calúmnies a la monarquia i a les forces i cossos de seguretat de l'Estat, per difondre missatges atemptatoris en xarxes socials.





Entre els signants d'el text, a més dels ja esmentats, apareixen els noms de el món de cinema com Paco León, Luis Tosar, Alba Flores, Álvaro Morte, Javier Gutiérrez, Fernando Trueba, Aitana Sánchez-Gijón, Willy Toledo o Melani Olivares, així com de la música com Isamel Serrano, Josele Santiago, Coque Malla, Brisa Fenoy, Pedro Guerra o Fermín Muguruza.





A més d'exigir la llibertat de Hasel, en el manifest es demana que es expulsin de el Codi Penal aquest tipus de delictes "que no fan sinó retallar el dret, no només de llibertat d'expressió, sinó de llibertat ideològica i artística".





"La persecució a rapers, tuiters, periodistes, així com altres representants de la cultura i l'art, per intentar exercir el seu dret a la llibertat d'expressió s'ha convertit en una constant. Així, l'Estat espanyol ha passat a encapçalar la llista de països que més artistes ha represaliat pel contingut de les seves cançons ", assenyala el text.





El document alerta a més que, amb l'empresonament de Pablo Hasel, l'Estat espanyol s'està "equiparant" a països com Turquia o el Marroc, que també compten amb diversos artistes empresonats per denunciar els abusos que es cometen des de l'Estat.





"L'empresonament de Pablo Hasel fa que l'espasa de Dàmocles que penja sobre el cap de tots els personatges públics que gosem criticar públicament l'actuació d'alguna de les institucions de l'Estat es faci encara més evident", indica el manifest.





Els signants consideren necessari que es difongui aquesta situació a nivell internacional, "per posar en relleu en quina situació" es troba Espanya ens trobem. "Som conscients que, si deixem que Pablo sigui empresonat, demà poden anar a per qualsevol de nosaltres, així fins a aconseguir fer callar qualsevol sospir dissident", conclou.