L'OMS destaca la importància d'estar "preparats" per adaptar les vacunes a les mutacions del Covid-19

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha destacat la importància que les companyies farmacèutiques estiguin preparades per adaptar les vacunes contra el Covid-19 a les mutacions que pugui tenir el coronavirus.





Vacuna Covid-19 (EP)





En roda de premsa, Tedros ha al·ludit a la vacuna desenvolupada per la Universitat d'Oxford (Regne Unit) i la companyia AstraZeneca ha mostrat ser "eficaç" en la prevenció de casos greus de Covid-19, hospitalitzacions i, fins i tot, la mort.





Ara bé, Sud-àfrica ha detingut el desplegament previst de la vacuna d'AstraZeneca després que un estudi mostrés que proporciona una protecció mínima davant de la infecció lleu o moderada de la variant detectada en aquest país.





"Aquests resultats són un recordatori que hem de fer tot el possible per reduir la circulació de virus amb mesures de salut pública que s'han comprovat que són eficaços", ha dit Tedros, per insistir en la necessitat que els fabricants de vacunes s'adaptin a l'evolució de virus i tinguin en compte les variants per a les futures vacunes.





Es tracta d'un procediment que, tal com ha recordat, ja es fa amb la vacuna de la grip, la qual s'actualitza dues vegades cada any per protegir enfront de les soques dominants. "Sabem que els virus muten i sabem que hem d'estar preparats per adaptar les vacunes perquè segueixin sent eficaços", ha afegit.





Dit això, Tedros ha demanat també als països que continuïn informant a l'OMS sobre les variants del coronavirus que detectin, per tal que l'organisme pugui coordinar els esforços globals per a monitoritzar el seu impacte. Al mateix temps, ha instat a vacunar la població el "més ràpid possible" abans que s'exposi a les noves variants.





"També hem de seguir dissenyant i realitzant nous assajos, així com vigilant de prop l'impacte que tenen les vacunes en l'epidemiologia, la malaltia greu del Covid-19 i la mort", ha emfatitzat Tedros.





A més, ha informat que el Grup Assessor Estratègic d'Experts en Immunització de l'OMS (SAGE) s'ha reunit avui per revisar la vacuna de AstraZeneca i que demà es reunirà amb el president d'aquest organisme per conèixer les seves recomanacions.





"El que ha quedat clar en aquesta reunió és que les proves de la vacuna d'AstraZeneca han demostrat que és eficaç contra les malalties greus, hospitalització i morts. En les variants s'ha registrat certes indicacions de reducció d'eficàcia", ha avançat la directora d'Inmunizacions de l'OMS, Katherine O'Brien.