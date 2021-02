Espanya registra el rècord de defuncions de la tercera onada: 909 persones han mort en les últimes 24 hores

Les comunitats autònomes han notificat aquest dilluns al Ministeri de Sanitat 47.095 nous casos de COVID-19 durant el cap de setmana, 3.218 d'ells diagnosticats en les últimes 24 hores. Aquestes xifres són inferiors a les de el mateix dia de la setmana passada, quan es van notificar 79.686 positius.





La xifra total de contagis a Espanya s'eleva ja a 2.989.085 des de l'inici de la pandèmia, segons les estadístiques oficials. La incidència acumulada en els últims 14 dies per 100.000 habitants se situa en 667, enfront de 750 divendres. En les passades dues setmanes s'ha registrat un total de 313.822 positius.





En l'informe d'aquest dilluns s'han afegit 909 noves morts, la pitjor xifra des que va començar la tercera onada. Fins 62.295 persones amb prova diagnòstica positiva han mort des que el virus va arribar a Espanya, d'acord amb les dades recollides pel Ministeri. En l'última setmana han mort 1.580 persones amb diagnòstic de COVID-19 positiu confirmat a Espanya.





Actualment, hi ha 27.739 pacients ingressats per COVID-19 a tot Espanya (28.586 el divendres) i 4.732 a UCI (4.795 el divendres). En les últimes 24 hores, s'han produït 1.676 ingressos (2.683 el divendres) i 1.150 altes (3.344 el divendres). La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa en el 21,56 per cent (22,21% divendres) i en les UCI al 43,16 per cent (43,86% el divendres).