Pastas Gallo s'emporta de Granollers la seva producció de pasta seca, que ara es fabricarà a Còrdova

Fàbrica de Pastes Gallo a Granollers





Pastes Gallo, en el marc de el "procés d'especialització industrial" que ha iniciat en totes les seves plantes de producció, ha determinat que la producció de pasta seca, tant curta com llarga, que encara es mantenia en la factoria de Granollers (Barcelona) es traslladi a la principal planta de la companyia, a el Carpio (Còrdova), que acull la seu social de el grup des 2017 i que, precisament, es dedica a la producció de pasta seca.





Així ho han confirmat fonts de Pastes Gallo, després d'insistir que aquesta mesura és la conseqüència de l'esmentat procés d'especialització de les quatre fàbriques que té a Espanya, de manera que a la planta de Granollers únicament es tanca la línia de pasta seca, però es manté activa la factoria amb l'especialització en producció de pasta fresca, juntament amb la de canelons i lasanya.





Això implica que dels 169 empleats que té Pastes Gall en la seva factoria de Granollers i dels que 74 es dedicaven fins ara a la pasta seca, a 37 d'ells se'ls ha ofert la "continuïtat" del seu treball, bé amb un " trasllat "a la factoria del Carpio, o bé" en en altres posicions de el grup ", ja que la disposició de la companyia és la d'arribar a un acord amb aquests treballadors.





En conseqüència, segons han indicat des de Pastas Gallo i ha avançat 'ABC', "no es desmantella res", i aquesta decisió suposa, a més, un creixement de l'activitat a la fàbrica que la companyia té a El Carpio i que, en la actualment, té una plantilla de 122 empleats.





En resum, a la fàbrica andalusa de Pastes Gallo és on es concentrarà tota la producció de pasta seca, a la de Granollers es durà a terme la producció de pasta fresca, canalons i lasanya; la d'Esparreguera (Barcelona) s'especialitzarà en pasta sense gluten, i la de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) és on es concentrarà la producció de pasta oriental.





La fàbrica del Carpio és la més gran que posseeix Pastas Gallo a Espanya. Es tracta de l'antiga Fàbrica de Farines del Carpio, que el fundador de Pastes Gallo, José Espona, va adquirir el 1958 per utilitzar-la com planta de transformació del cereal a pasta. És a més d'una de les més potents d'Espanya, amb capacitat per moldre unes 400 tones diàries de blat en el procés per convertir-lo en pasta alimentària.