Sanitat confirma 479 casos de la variant britànica, dos de la sud-africana i un de la brasilera

Fernando Simón (EP)





El director de l Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, ha informat que les comunitats autònomes han notificat al Ministeri de Sanitat fins 479 casos confirmats de la variant britànica, dues de la sud-africana i una de la brasilera .





En roda de premsa aquest dilluns, l'epidemiòleg de Sanitat ha assenyalat que les autoritats sanitàries "saben que hi ha més casos de la variant britànica però no han estat notificats oficialment". Quant als de la sud-africana, es tracta de dues persones que van viatjar des del país sud-africà que en principi "no s'haurien produït cap cas secundari".





El cas amb la soca brasilera procedeix d'una persona de Manaus, un dels llocs amb major incidència a Brasil, que va ser identificada a l'aeroport en la seva entrada a Espanya, "posada en quarantena i seqüenciades les seves mostres". "En principi no s'hauria d'haver produït transmissió al nostre país. Aquesta persona venia amb resultat negatiu previ a la seva viatge, no estava en una fase d'alt risc de transmissió", ha indicat.





De la mateixa manera, Simó ha advertit d'un "augment progressiu" en les seqüenciacions en què falla la detecció de la proteïna S del coronavirus, la mutada en la variant britànica. No obstant això, aquests errors es donen en "menys de l'1 per cent en algunes comunitats autònomes fins al 50 pro cent en altres territoris". "Tenim una importantíssima variabilitat, el que encara no permet identificar aquesta fallada com a marcador de la variant", ha explicat, fixant en "finals de febrer o la primera quinzena de març" com la data en què aquesta sentència sí podria ser un indicatiu clar de variant britànica.





Sobre l'evolució general de la pandèmia, Simó ha celebrat el "període de descens", però ha advertit que les dades d'incidència de 667 positius per 100.000 habitants en les últimes dues setmanes segueixen sent "molt elevats". "És cert que estem baixant, si bé la tendència és favorable, no es pot pensar que estem en nivells de risc baix. Seguim estant en nivells molt molt alts", ha criticat.





L'epidemiòleg preveu que "en els pròxims dies es mantingui la tendència descendent", però ha apuntat que "ara mateix pràcticament totes les comunitats autònomes, llevat de Canàries, estan en situació de molt molt alt risc". "Les dades d'avui són lleugerament menors pel que fa a ocupació d'UCI respecte a la setmana passada. Però estem encara amb una pressió enorme amb un 43 per cent d'ocupació a nivell nacional", ha lamentat.





En aquest context, no ha descartat que arribi una quarta onada de la pandèmia un cop es venci aquesta tercera. "Per suposat que és possible que hi hagi una quarta onada. Si hi ha una quarta onada, hi haurà més persones immunes, cada setmana que passa hi ha 400.000 persones que han rebut a l'almenys una dosi de la vacuna, la probabilitat que una següent onada sigui molt ràpida és cada vegada menor. és probable que tinguem una onada de menor envergadura i molt més lenta, que ens doni marge per prendre mesures ", ha argumentat.