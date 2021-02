Els taxis voladors podrien arribar a Espanya a través dels fons europeus

Ferrovial ha iniciat els tràmits per iniciar a Espanya el disseny, construcció i operacions d'una xarxa de més de 20 vertiports, la infraestructura que faran servir els futurs taxis voladors, per connectar els diferents nuclis urbans de país.





Vertiport projectat per Ferrovial - FERROVIAL a





La companyia aspira així, per mitjà de super divisió d'Aeroports, crear la primera xarxa d'infraestructures d'aquest tipus a Espanya, en què unes aeronaus elèctriques d'enlairament i aterratge vertical podrien seguir contribuint a la descarbonització de l'economia i la descongestió de les carreteres.





No obstant això, Ferrovial assegura en un comunicat que la viabilitat econòmica de el pla està subjectar l'accés al programa de fons de Recuperació europeus, previstos per contribuir a la sortida de la crisi econòmica ocasionada per la pandèmia de coronavirus.





Per ells, el grup que presideix Rafael de el Pi ja ha iniciat els tràmits necessaris responent a les diferents manifestacions d'interès davant els ministeris d'Indústria, Comerç i Turisme i per a la Transició Ecològica i el Repte demogràfica.





Així mateix, per a super Posada en marxa, Ferrovial Vol comptar amb el suport dels desenvolupadors d'aquest tipus de vehicles voladors més importants d'Europa, com són Airbus, Lilium i Tecnalia, siéndo aquest últim espanyol, així com amb DatActionS, empresa espanyola especialitzada en Big Data, que identifica les millors localitzacions on construir els vertipuertos.





Ferrovial Aeroports ja està desenvolupant el disseny d'aquestes infraestructures juntament amb l'empresa multinacional espanyola IDOM, per crear edificis sostenibles amb aparcaments adaptats per a aquests vehicles, així com per a cotxes elèctrics i zones de recàrrega de bateries.

Recentment, la companyia signa un acord amb Lilium per al desarrollo d'una xarxa de més de deu vertipuertos en l'Estat de Florida (Estats Units), les localitzacions es podria conèixer aquesta MATEIXA primavera.





"Els vertipuertos representen un gran avenç per posar infraestructures sostenibles de Mobilitat aèria en el futur més immediat. Espanya Té la Capacitat per estar a l'avantguarda en Mobilitat área elèctrica i Té el Mercat potencial per poder materialitzar Al nostre país", Senyals el director de innovació de Ferrovial Aeroports, Gonzalo Velasco.