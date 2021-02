Catalunya començarà a vacunar amb AstraZeneca mentre creixen els dubtes de la seva eficàcia contra la soca sud-africana

La consellera de Salut, Alba Vergés (EP)





La consellera de Salut de la Generalitat en funcions, Alba Vergés, ha celebrat aquest dilluns l'arribada de 31.800 dosi de la vacuna d'AstraZeneca contra el coronavirus que es començaran a administrar a partir de dimarts. En roda de premsa al costat del conseller d'Interior en funcions, Miquel Sàmper, Vergés ha concretat Catalunya comença "una nova etapa de vacunació" adreçada a més professionals sanitaris i també a col·lectius essencials.





La consellera ha precisat que s'administraran dosis a farmacèutics, auxiliars de farmàcia i fisioterapeutes així com a bombers, policies i personal de protecció civil i emergències, i també a funcionaris de centres penitenciaris.





DUBTES SOBRE LA SEVA EFICÀCIA





No obstant això, l'anunci de l'inici de la campanya de d'AstraZeneca ha vingut acompanyat de múltiples notícies on la comunitat científica qüestiona l'eficàcia d'aquesta vacuna contra la nova soca sud-africana.





Les alarmes van saltar quan aquest cap de setmana el diari Financial Times va publicar en exclusiva un reportatge assegurant que la vacuna d'AstraZeneca perdia eficàcia contra els casos lleus i moderats de la variant sud-africana del coronavirus.





La farmacèutica va contestar amb un altre comunicat confirmant la informació publicada pel rotatiu britànic, encara que van remarcar que la seva vacuna sí que sembla protegir contra els efectes més severs del coronavirus provocat per aquesta variant, especialment quan l'interval de dosificació es redueix de 8 a 12 setmanes.





És a dir, la vacuna d'AstraZeneca, tot i que protegeix dels efectes severs, no és tan eficaç com les altres i per això, des de la farmacèutica ha anunciat que ja treballen en una nova vacuna que sigui efectiva contra la variant sud-africana. De fet, la directora del programa de vacunació de la companyia, Sara Gilbert, preveu que aquesta actualització de la vacuna pugui estar disponible "molt probablement la pròxima tardor", segons recull l'agència de notícies Bloomberg.





ESTAR PREPARATS PER A ADAPTAR LA VACUNA





El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha destacat la importància que les companyies farmacèutiques estiguin preparades per adaptar les vacunes contra el Covid-19 a les mutacions que pugui tenir el coronavirus.





"Aquests resultats són un recordatori que hem de fer tot el possible per reduir la circulació de virus amb mesures de salut pública que s'han comprovat que són eficaços", ha dit Tedros, per insistir en la necessitat que els fabricants de vacunes s'adaptin a l'evolució de virus i tinguin en compte les variants per a les futures vacunes.





Es tracta d'un procediment que, tal com ha recordat, ja es fa amb la vacuna de la grip, la qual s'actualitza dues vegades cada any per protegir enfront de les soques dominants. "Sabem que els virus muten i sabem que hem d'estar preparats per adaptar les vacunes perquè segueixin sent eficaços", ha afegit.





"També hem de seguir dissenyant i realitzant nous assajos, així com vigilant de prop l'impacte que tenen les vacunes en l'epidemiologia, la malaltia greu del Covid-19 i la mort", ha emfatitzat Tedros.