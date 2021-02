CaixaBank és de medalla de plata en l'informe de sostenibilitat de S&P Global

Caixabank





CaixaBank ha ascendit a medalla de plata en l'informe de sostenibilitat mundial publicat per S & P Global 'Sustainability Yearbook 2021', que s'ha realitzat a més de 7.000 companyies a tot el món --incloses les seleccionades per al Dow Jones Sustainability Index--.





D'aquesta manera, l'entitat presidida per Jordi Gual i dirigida per Gonzalo Gortázar ha millorat en puntuació --85 punts, enfront dels 81 aconseguits en l'avaluació de 2020-- i posició en el rànquing --séptima posició-- per la seva actuació en sostenibilitat, assenyala en un comunicat.





En l'anàlisi s'han tingut en compte la dimensió econòmica, mediambiental i social de l'entitat, incloent-hi aspectes com l'estructura de govern corporatiu, la seva activitat en finances sostenibles, l'aplicació de codis de bones pràctiques i mesures aplicades, la lluita contra el canvi climàtic i l'acció social.





El Dow Jones Sustainability Index, a més, situa CaixBank entre els millors bancs mundials en termes de responsabilitat corporativa.





Gràcies a la seva capil·laritat territorial, "la xarxa d'oficines de CaixaBank pot donar suport a la Fundació La Caixa a la seva tasca social", detectant necessitats d'entitats socials locals i canalitzant una part de la seva Obra Social, segons l'entitat.