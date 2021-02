14F. Manifest de cristians a favor de Salvador Illa

Els 125 signants, cristians de diverses procedències i denominacions, han elaborat un manifest per donar suport Salvador Illa com a president de la Generalitat a les eleccions que s'han de celebrar aquest diumenge.





En el seu escrit més afirmen "les properes eleccions a Parlament de Catalunya són una oportunitat per al redreçament del nostre país contra la decadència, fruit d'una desena d'anys de governs independentistes i de decisions completament errònies".





"La pandèmia que vivim des de fa un any posa encara més de manifest la necessitat de canviar de prioritats, posant en primer lloc la lluita per la salut pública, per la justícia social i per recuperació econòmica. Així mateix, aquest canvi ha de propiciar un nou temps per al diàleg, la reconciliació i un nou acord per reforçar el nostre autogovern ".





Salvador Illa en un míting / @EP





Al front de l'canvi hi ha Salvador Illa, afirmen "el candidat de PSC, que ha demostrat en aquest últim any no només una ferma actitud contra la pandèmia, sinó també una forma d'exercir la política tan difícil de veure com necessària: respectant i reconeixent els encerts dels adversaris, treballant en equip, o desenvolupant de facto un model federal de la gestió sanitària ".





La trajectòria de Salvador Illa avala segons aquests cristins "la seva actitud fonamental de servei a la comunitat, expressant així el compromís moral que acompanya la seva fe cristiana".





I afegeixen "no hi ha una sola manera d'entendre el compromís polític dels cristians, ni una sola formació que el representi. Però sí hi ha molts cristians que veiem a la figura de Salvador Illa i en la seva proposta per al futur de Catalunya una plasmació de els valors que ens alimenten: el compromís amb les persones, especialment les més vulnerables, l'esperança en un país reconciliat, amb horitzons compartits, i una manera de fer política que faci de l'diàleg, l'entesa i el respecte el seu fonament. Per tot això , demanem el vot perquè Salvador Illa sigui el proper president de la Generalitat de Catalunya ".