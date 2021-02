14F. Pablo Casado fa costat a Alejandro Fernández a la recta final de campanya

El president de PP, Pablo Casado , visita aquest dimarts Tarragona per donar suport al PP català i tota la cúpula de l'PP es bolcarà també en aquesta última setmana de campanya davant la por a perdre vots per l'avanç de Vox i la irrupció de el 'cas Bárcenas 'a pocs dies de la cita amb les urnes.





En concret, Casado clausurarà un acte amb afiliats a Tarragona que començarà a les 12.30 hores al Balcó de la Mediterrània. També intervindran el candidat de PP a la Presidència de la Generalitat, Alejandro Fernández, i el cap de llista per Tarragona, Inma Rodríguez. Després Casat mantindrà trobades amb sectors econòmics de Tarragona i Tortosa, segons ha informat el PP.





@EP





La cúpula de l'PP mantindrà una intensa agenda de campanya, amb els vicesecretaris generals i els portaveus parlamentaris a "caravana paral·lela" desplegats per aquells municipis i locals on poden millorar resultats.





Si la setmana passada el líder d'el PP va visitar Figueres, Lleida i l'Hospitalet de Llobregat, aquesta setmana acudirà a Tarragona i tornarà al tancament de campanya --previsiblement a Barcelona-- per ajudar a el PPC, que aspira a duplicar els quatre escons que té en aquest moment al Parlament.





Els 'populars' van tocar fons en aquests comicis de desembre de 2017 i donen per fet que milloraran els seus resultats però volen evitar que Vox entri amb força al Parlament català. Diverses enquestes, com el CIS, fins i tot apunten a un possible 'sorpasso' a PP, un extrem que no contempla la cúpula de Casado.