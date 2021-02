Els metges d'Atenció Primària denuncien que estan "al límit d'una catàstrofe"

Un col·lectiu de metges d'Atenció Primària que exerceixen a Catalunya i que estan recollint signatures de treballadors i representants de sector han sol·licitat ajuda i empara legal a la Associació Mèdica de Catalunya (AMC) per traslladar a la Conselleria de Salut seves reivindicacions. "No podem més. Estem a el límit. Vivim una autèntica catàstrofe i ningú ens escolta", sentència a Catalunyapress la metge de família de al CAP de la Vila de Gràcia i una de les impulsores de la iniciativa, Sagrario Alia.





El col·lectiu, que està rebent adhesions des de tot el territori català, llança un "SOS" a tota la regla a les autoritats sanitàries catalanes i imploren que s'adoptin de forma immediata les mesures administratives i organitzatives necessàries per fer front i pal·liar l'actual situació de crisi i desbordament que de forma generalitzada estan experimentant els centres d'atenció primària de l'ICS.





Alia emfatitza a Catalunyapress que la iniciativa "desesperada" i "necessària" persegueix, per sobre de tot, "protegir la salut tant els professionals sanitaris com dels pacients i usuaris de el sistema públic sanitari català".





Els metges d'Atenció Primària a Catalunya denuncien que l a situació de pandèmia que estem vivint no ha fet sinó agreujar aquesta situació encara més, provocant de manera continuada una minva en els equips d'atenció primària (EAP), i col·locant de manera generalitzada als mateixos dispositius EAP i als seus professionals en una situació pràcticament insostenible i a la vora de el col·lapse.





La greu conjuntura de crisi sanitària en la qual estem immersos també ha provocat un augment exponencial de la sobrecàrrega assistencial que els centres i equips d'atenció primària estan experimentant durant els últims anys, tal com els professionals de sector han recordat públicament en múltiples ocasions.





La situació, deriva no només en un increment sobtat de les peticions d'assistència sanitària formulades pels pacients i usuaris, sinó també i molt especialment, a causa de l'obligació imposada als centres d'atenció primària (CAP) en l'assumpció també d'assistència sanitària directa dels centres residencials per a gent gran.





L'assumpció de la prestació de serveis d'assistència mèdica i sanitària en els centres residencials de gent, directament pels professionals dels diferents EAP, ordenada pel director de el Servei Català de la Salut mitjançant Instrucció 2/2020, de 26 de març, va ser una mesura reorganitzativa adoptada en principi amb caràcter provisional i excepcional per fer front a la crisi sanitària sobrevinguda i havia de tenir una vigència màxima de tres mesos tal com recorden els professionals d'Atenció Primària catalans.





No obstant això, el que havia de ser un abordatge provisional de tres mesos per poder fer front de manera immediata a la greu situació que estaven experimentant els centres residencials de persones grans a l'inici de l'esclat de la pandèmia, s'ha convertit en l'actualitat en una situació estable i permanent.





És a dir està sent els dispositius sanitaris d'atenció primària, és a dir, els EAP- els que continuen assumint l'atenció mèdica dels residents en aquests centres, i això a més de continuar assumint la prestació de serveis mèdics als pacients i usuaris del seu propi CAP.





D'altra banda, la situació de pandèmia generada pel virus Covid-19 ha provocat també incidències en el funcionament i organització internes dels mateixos EAP i de les seves plantilles de professionals, sent les més greus -i a el mateix temps les més habituals-, les següents:





- Desigualtat en les càrregues assistencials dels professionals d'un mateix EAP, atès que s'han hagut de limitar algunes activitats relacionades amb la Covid a alguns membres de l'equip per pertànyer a col·lectius de població de risc -edat i altres comorbiditats -, circumstància aquesta que lògicament dificulta la dinàmica diària de l'EAP.





- Alguns dels professionals presenten seqüeles post-Covid que constitueixen una dificultat afegida a aquesta dinàmica diària.





- Escassetat de línies telefòniques per atendre les peticions d'assistència sanitària formulades a través d'aquesta via i dispositius en mal estat, que impedeixen la comunicació i accessibilitat a l'usuari.





- Finalment, els recursos i mitjans de protecció manifestament insuficients amb els que l'ICS ha proveït als EAP per fer front a la pandèmia, i que en l'enorme majoria dels casos han hagut de limitar a una màscara FFP2 que han d'utilitzar durant tota una setmana de forma continuada, pràctica aquesta que ha estat desaconsellada per l'OMS, afirmant que aquest tipus de mascaretes no asseguren la protecció davant el contagi amb un ús superior a 24 hores.





Per al col·lectiu de metges, la situació descrita condueix a una situació de sobrecàrrega assistencial sense precedents en l'àmbit de l'atenció primària de salut, que s'allunya de manera greu i preocupant d'el contingut dels pactes assolits al seu dia entre professionals i el mateix ICS i que es van plasmar en l'Acord signat en data 29 de novembre de 2018 per la sortida de la vaga convocada mitjançant la convocatòria de vaga v-78/2018, en un moment en què el sistema sanitari català ja es trobava pràcticament en una situació límit.





Sobrecàrrega assistencial aquesta que no només afecta el personal sanitari (col·lectiu aquest, dit sigui de passada, és essencial en un moment de pandèmia com el que estem vivint), sinó que a més tindrà conseqüències importants per a la salut futura de la població, per la falta de seguiment i control d'altres patologies a causa de la Covid-19, han quedat relegades.









CARTA A L'ASSOCIACIÓ MÈDICA DE CATALUNYA





Sagrario Alia ha remarcat a Catalunyapress que s'estan donant suport a l'Associació Mèdica de Catalunya (AMC), de la qual també ha format part aquesta professional de al CAP de la Vila de Gràcia. L'AMC és una entitat associativa i independent de professionals que intervenen en l'exercici de la medicina de la sanitat pública i privada a Catalunya. Poden formar part metges, també farmacèutics, biòlegs, químics, físics, odontòlegs, enginyers i qualsevol llicenciat amb voluntat de servei a la societat catalana, tant des de l'àmbit públic com del privat.





L'origen i causa de el naixement de l'AMC té com a antecedents històrics, entre d'altres, la defensa, al llarg dels últims vint anys, dels interessos de metges d'institucions hospitalàries, pàg rincipalmente de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron a través d' l'Associació Professional de Facultatius Vall d'Hebron, els metges de contingent amb la impugnació de Decret d'integració forçosa i l'obtenció d'una mesura cautelar de paralització de la seva aplicació i la seva posterior anul·lació definitiva per sentència de la Sala Contenciosa Administrativa de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, així com dels interessos dels metges homeòpates amb la impugnació de Decret de teràpies naturals i la també obtenció d'una mesura cautelar judicial de suspensió de la seva aplicabilitat.