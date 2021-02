Salut aspira que el Camp Nou i la Sagrada Família siguin espais de vacunació

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha assegurat que el departament vol que el Camp Nou sigui un espai massiu de vacunació dins dels espais emblemàtics per a això.





Argimon ha precisat que l'estadi blaugrana és un dels grans espais emblemàtics de Catalunya i que hi ha hagut "algun petit contacte" amb el club.





Argimon aposta pel Camp Nou com un espai massiu de vacunació Foto @EuropaPress





No obstant, ha assegurat que s'haurà d'esperar que acabi el procés electoral de el club --les eleccions són el 7 de març-- per parlar amb el nou president, de cara a quan s'iniciï una vacunació massiva de la població, com ha informat TV3.





Argimon ha dit que estan pensant en algun espai interior o exterior de Camp Nou, sense danyar la gespa, i ha mostrat el seu "desig" que la Sagrada Família fos un altre dels espais emblemàtics per a la vacunació, però que no hi ha gestió en marxa .





Sobre els col·lectius que es vacunaran en els pròxims mesos, ha assegurat que els docents ho faran "al llarg dels propers tres mesos", i ha subratllat la bona notícia que tothom es vulgui vacunar.