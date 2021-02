Hi haurà vaga de sanitaris a Catalunya el 10 de març i aturades indefinits tots els dilluns

Lamenten que les centrals majoritàries no s'uneixin a la convocatòria / @EP



La Taula Sindical de Catalunya, formada pels sindicats USOC, Infermeres de Catalunya, CATAC-CTS-IAC, PSI Lluitem, COS i CGT, ha convocat una vaga per al 10 de març, així com aturades indefinits tots els dilluns a partir de l'15 de març, de dues hores per a tots els torns.





Els sindicats de la Mesa han anunciat la convocatòria davant els mitjans aquest dimarts, i han lamentat que els sindicats majoritaris no hagin respost a la invitació per unir-se a la convocatòria: "L'immobilisme no té explicació", ha defensat Christian Munné, en representació de USOC.





En l'acte han llegit un manifest en el qual critiquen que la pandèmia ha aguditzat els problemes de la sanitat, portant-los "d'una situació precària a una crítica" i que, en aquest context, han patit una sobrecàrrega de treball que ha suposat un dèficit en la qualitat assistencial a la ciutadania.





Han demanat transformar el sistema de salut pública i han remarcat que els professionals estan "sotmesos a una situació límit des de fa molt temps" i que, per ara, no han vist cap intenció de millora de la seva vida laboral.





"RECUPERAR DRETS SOCIALS"



Des CATAC-CTS-IAC, Jaume Santángelo ha defensat que l'objectiu de la vaga és "recuperar drets socials, la part econòmica i als companys que s'estan esforçant per donar-li a la ciutadania el tracte que es mereix".





Es tracta d'una convocatòria àmplia que inclou a diferents sectors com el dels professionals de el Servei d'Atenció Domiciliària (SAD), de l'transport sanitari, de l'atenció a emergències 061, els de les residències i els sociosanitaris.





EVOLUCIÓ EPIDEMIOLÒGICA



Preguntat per si és el moment de posar-se en vaga, Munné ha assegurat que porten un any analitzant quin seria el millor moment per fer-ho, i que han convingut que al març la situació de la tercera onada ja els permetrà manifestar-se, "sempre sent responsables amb l'evolució de la pandèmia ".





Per la seva banda, Maribel Rodríguez, en representació de la CGT, ha assegurat que els convocants tenen en compte la situació, que ha qualificat de crítica, però alhora entenen que "aquest és el moment. Han de escoltar les demandes dels ciutadans i dels professionals ".