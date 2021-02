14F. Rufiàn assegura que Illa acceptarà els vots de Vox per governar

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, està convençut que el candidat de PSC a la Generalitat, Salvador Illa, acceptarà els vots de Vox / @EP









I ho creu perquè segurament els necessitarà "per convertir-se en el pròxim president, però també contempla l'opció que Junts pacti amb els socialistes un govern de coalició que deixi fora a ERC si té oportunitat".





Així ho ha exposat Rufián en una roda de premsa al Congrés en què ha insistit que aquests dos escenaris són "plausibles" i que l'única forma d'evitar-los és que ERC "guanyi i governi" després de les eleccions de diumenge que ve.





Rufián veu "tan plausible com terrible" que el PSC acabi governant gràcies a Vox, tot i que des de la formació socialista neguen aquesta possibilitat. El portaveu d'ERC ha reconegut a el partit d'Illa un "passat gloriós", però ara el concep com un mer "satèl·lit de l'PSOE" disposat a acceptar-ho tot contra l'independentisme ".





Per avalar aquesta tesi ha recordat la presència d'Illa, juntament amb el primer secretari de PSC, el ministre Miquel Iceta, i l'ara cap de la Diplomàcia Europea, Josep Borrell, en manifestacions contra el 'Procés' convocades per Societat Civil Catalana, a la qual s'ha referit com "un artefacte creat per les clavegueres de l'Estat" contra els independentistes.





"Si van acceptar anar a manifestacions d'ultradreta amb Vox, en contra de la història, la llengua i fins i tot la població catalana, poden acceptar els vots de Vox", ha argumentat, recordant que en aquelles manifestacions els membres de el PSC van coincidir amb el popular 'Xavier García Albiol o fins i tot amb el secretari general de Vox, Javier Ortega Smith.





ILLA, NOU LÍDER DEL 155



"Si Illa pot i li donen els números serà president amb els vots de Vox i res és gratis a política", ha remarcat, assenyalant a el candidat de PSC com "el nou líder de l'155", el paper que el 2017 va ocupar la presidenta de ciutadans, Inés Arrimadas García.





Convençut que els socialistes faran "el que sigui per obtenir la Generalitat", Rufián també contempla un segon escenari, que ho facin de la mà de Junts, a través d'un pacte similar a què les dues forces van arribar per fer-se amb la Diputació de Barcelona "i que no la tingués ERC".





Per tot això, ha dit que "la millor manera de que la ultradreta no ocupi directament o indirectament la Generalitat i que Junts no tingui la temptació de donar-li la Generalitat a el PSC és que ERC guanyi i governi".





Finalment, preguntat sobre si condemna les agressions en els mítings de Vox durant la campanya electoral, Rufián s'ha limitat a assenyalar que "a el feixisme se'l combat a les urnes".