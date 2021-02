Desallotjat el solar ocupat il·legalment després de l'incendi a Badalona

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Badalona han desallotjat aquest dimarts el solar ocupat il·legalment al barri de Gorg de Badalona per ordre judicial, per poder finalitzar les obres d'enderroc de la nau incendiada durant el passat mes de desembre.





Segons han informat l'Ajuntament de Badalona en un comunicat aquest dimarts, després de el desallotjament s'ha iniciat la construcció d'un mur delimitador de la nau, que preveuen finalitzar durant aquesta setmana.





Dijous passat, el Jutjat Contenciós Administratiu 4 de Barcelona va donar a l'Ajuntament de Badalona per a aquesta setmana el termini per a l'enderrocament de la nau, i per aquest motiu han començat a desallotjar les persones de l'solar.





Durant el desallotjament, entre 8 i 10 persones que estaven ocupant el solar han estat evacuades, i els Serveis Socials han estat present durant tot el desallotjament per poder atendre-les.





Durant una reunió a l'Ajuntament el passat 29 de gener, els tècnics municipals van tornar a oferir allotjament i manutenció per a tots els ocupants de l'solar, però el van tornar a rebutjar, segons el consistori.