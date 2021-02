14F. El PDeCAT retreu a Junts "frivolitzar" amb el cos dels Mossos

Assegura que impediran que s'elimini la protecció jurídica de el cos / @EP



El número 3 de la llista del PDeCAT a les eleccions catalanes i alcalde d'Igualada (Barcelona), Marc Castells, ha retret aquest dimarts a Junts "frivolitzar amb el cos dels Mossos d'Esquadra en un moment de crisi econòmica i social i de gran percepció d'inseguretat ".





Ho ha dit en declaracions a la premsa davant de la comissaria dels Mossos a Igualada, on ha qualificat d' "inadmissible" la falta de suport que pateix el cos, a la qual s'ha referit com una estructura d'Estat.





"Lamentem que alguns partits qüestionin injustificadament i de manera sistemàtica les actuacions dels Mossos. Fins al punt que volen eliminar la protecció jurídica de el cos. Som la garantia que això no passarà", ha afegit.





Castells ha apostat per allunyar els focus de l'actuació de la policia catalana: "Se'ls ha de fiscalitzar i controlar. Però crec que és un error posar el focus sobre ells. Per cada actuació d'un agent que s'extralimita hi ha altres milers que ho fan bé i que la ciutadania els valoren ", ha reflexionat.





Ha criticat que l'actual Govern hagi "invisibilitzat" a el cos i magnificat les males actuacions puntuals i esporàdiques, en lloc de mostrar orgull per la feina que fan dia a dia els Mossos a pobles i ciutats.





"Els Mossos també són actuacions discretes, callades, eficients, efectives. El treball invisible però ben fet", i ha defensat el vot al PDeCAT com a garantia de suport a la policia, a la fiscalització de les males accions ia l'aposta per la seguretat .