Cau el cap d'una banda que amagava 187 quilos d'haixix sota el bressol del seu nadó

La Guàrdia Civil, juntament amb la Gendarmeria Nacional francesa, ha desarticulat una organització criminal establerta a Santa Coloma de Gramenet i ha arrestat el suposat cap, que amagava 187 quilos d'haixix sota el bressol del seu nadó.













El grup presumptament es dedicava a el tràfic d'haixix entre Espanya i França amb el mètode de 'go fast', i en total han estat detingudes quatre persones i intervinguts 284 quilos d'haixix, 8.500 euros i tres cotxes d'alta gamma, segons un comunicat de l' Institut Armat aquest dimarts.





El passat 1 de febrer, agents de la Guàrdia Civil van detenir el suposat cap de el grup per la presumpta comissió dels delictes de tràfic de drogues i pertinença a organització criminal, a l'encarregat d'emmagatzemar la droga i d'organitzar els enviaments a França.





En el registre del seu domicili a Santa Coloma, els agents van descobrir 187 quilos d'haixix ocults sota el bressol on dormia el seu fill petit, 8.500 euros, una arma de foc i tres vehicles d'alta gamma.





Aquest home, sobre el qual consta una ordre europea de detenció i lliurament de les autoritats judicials franceses, va ser posat a disposició del Jutjat 1 de Santa Coloma de Gramenet.





UN ANY DE INDAGACIONS





La investigació va començar al febrer de 2020, arran de l'aprehensió de 97 quilos d'haixix i la detenció de tres membres de l'organització a França.





El rastre d'aquesta organització criminal va conduir a la policia francesa, després de l'anàlisi de les empremtes dactilars trobades en els embolcalls dels paquets d'haixix, a la província de Barcelona, moment en el qual la Guàrdia Civil va assumir la investigació.





MODUS OPERANDI





Es tractava d'una organització dedicada a el tràfic internacional d'haixix que utilitzava el mètode 'Go Fast': vehicles d'alta gamma transportaven la droga a gran velocitat, dotats de mecanismes que ampliaven la seva autonomia per realitzar viatges sense haver de parar a repostar combustible, a més d'utilitzar cotxes de suport equipats per resoldre qualsevol incidència durant la travessa.





L'organització criminal obtenia la droga al sud d'Espanya i va establir el seu centre logístic a Santa Coloma de Gramenet, on emmagatzemaven la droga i organitzaven els enviaments i la seva venda a França.