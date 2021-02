Les claus del segon 'impeachment' a Donald Trump

Si bé Donald Trump va deixar la presidència dels Estats Units el passat 20 de gener, la Cambra de Representants i el Senat han decidit continuar amb el seu judici polític o impeachment. Tot i que és una pràctica que sol utilitzar-se tan sols en persones que ostenten el càrrec en el moment, Donald Trump ha tornat a fer història en ser el primer expresident que podria arribar a ser destituït -a més de ser el primer a enfrontar-se a dos judicis polítics-, perdent així qualsevol opció de tornar-se a presentar al càrrec.





L'expresident dels Estats Units, Donald Trump / EP





Va ser la presidenta de la Cambra de Representants, Nancy Pelosi, que va decidir sotmetre a Donald Trump a un nou procés d'impeachment, aquest cop per incitar a una insurrecció als seus seguidors, que el 6 de gener van assaltar el Capitoli. Aquell dia, el Congrés confirmava la victòria de Joe Biden, però hores abans de l'esdeveniment, Donald Trump va animar els seus seguidors a manifestar-se davant el Capitoli i va fer un discurs molt polèmic, pel qual se l'acusa de "incitació a la insurrecció". "Si no lluiteu com el dimoni, mai més tindreu un país", va dir el ja exmandatari.





Com funciona el procés?

Per dur a terme l'impeachment, ha de ser un dels membres de la Cambra de Representants del Congrés qui demani la destitució del President. Tan sols amb la petició d'un membre n'hi ha prou perquè la Cambra de Representants voti si l'impeachment o judici polític s'ha de debatre. Un cop es presenta la proposta, els diferents comitès i subcomitès comencen a recollir testimonis i informació per fonamentar la petició de destitució. Després d'unes setmanes, la Cambra vota si vol que el judici polític segueixi endavant. Si guanya el vot a favor per majoria simple, la proposta passa al Senat.





Aquest dimarts va començar el procés d'impeachment al Senat, ja que la Cambra de Representants va aprovar el 13 de gener tirar endavant el procés. Els senadors debatran primer sobre la constitucionalitat o no de sotmetre a un judici polític a un expresident i després sobre els fets pels quals es jutja Trump. Els advocats del magnat i expresident s'esforcen a anomenar-lo ciutadà Trump per deixar clar que és només això, un simple ciutadà més i que no cal jutjar-lo, però els demòcrates volen continuar amb el procés per, si més no, deixar plasmada la gravetat dels actes de l'expresident.





El judici durarà aproximadament una setmana, i tot i que finalment Donald Trump sigui absolt, els demòcrates poden demanar que sigui inhabilitat per sempre.





Si bé la Cambra determina els motius pels quals un President ha de ser destituït, el Senat pren la decisió final. Durant el judici al Senat, els congressistes poden actuar com fiscals i defensar el seu cas. L'acusat té un assessor legal que ho defensa durant el procés, i per tant pot donar la seva versió dels fets i defensar-se. Els senadors interroguen alguns testimonis i busquen evidències de la seva culpabilitat o innocència. El president de Tribunal Suprem presideix el procés. Si dos terços del Senat voten a favor de destituir el president, l'impeachment tira endavant. En aquest cas, el càrrec públic perd el seu lloc i fins i tot pot ser invalidat per a ostentar qualsevol altre càrrec públic.





Aquest dimecres comença l'exposició de cada part, per a la que tindran 16 hores cadascun. Tant demòcrates com republicans ja han anunciat els seus arguments durant el judici polític. Els advocats de Donald Trump han assegurat que els demòcrates només intenten "silenciar un rival polític i al partit minoritari", i s'excusen en que Donald Trump només va utilitzar la paraula "lluitar" unes poques vegades en el discurs als seus seguidors enl 6 de gener, per al que va utilitzar gairebé 10.000 paraules. A més, asseguren que els va demanar que es manifestessin "de manera pacífica i patriòtica".





Els demòcrates, en canvi, se centren en el discurs de Trump i el posterior atac a al Capitoli. "Com consta en l'article de l'impeachment, el president Trump va violar el seu jurament i va trair al poble americà. La seva incitació a la insurrecció contra el Govern dels EUA, que va alterar la pacífica transferència de poder, és el delicte constitucional més sever mai comès per un president", van assegurar 9 congressistes demòcrates que exerceixen de fiscals del cas.





Quin resultat s'espera?

Els demòcrates i els republicans estan molt empatats al Senat, on cada partit té un 50% dels senadors. Tot i que alguns senadors republicans han anunciat ja el seu suport a l'impeachment de Trump, perquè un judici polític tiri endavant cal el suport de 67 dels 100 senadors, una xifra molt difícil d'aconseguir.





L'acusació va tirar endavant a la Cambra de Representants gràcies al suport de deu republicans, però de moment tan sols cinc senadors republicans han anunciat que podrien donar suport a la condemna de Trump. A més, el senador republicà Rand Paul va tirar endavant una moció per denunciar que el procés és inconstitucional -perquè Trump ja no és president- i 45 senadors republicans van mostrar el seu suport.





L'anterior cas d'impeachment també va ser a Donald Trump, quan la Cambra de Representants va intentar destituir-lo en 2019. La Presidenta de la Cambra de Representants, Nancy Pelosi, va decidir començar un judici polític a President, acusant-lo de dos càrrecs: d'abús de poder, per pressionar el president d'Ucraïna per aconseguir informació amb la que pugui perjudicar Joe Biden, i d'obstrucció a Congrés, per suposadament intentar entorpir la investigació en relació amb el cas d'Ucraïna. Després de ser aprovat a la Cambra de Representants per 23 vots a favor -de tots els demòcrates-, i 17 en contra -de tots els republicans-, el Senat va decidir absoldre el president dels dos càrrecs.