Detingut un menor per robar amb intimidació a altres joves a Sant Cugat

Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte passat a un noi menor d'edat que presumptament va robar amb violència i intimidació a quatre joves al barri de Mira-Sol de Sant Cugat de Vallès (Barcelona), segons un comunicat aquest dilluns.













Els fets van passar al voltant les 19.30 hores, quan els agents van saber que s'estaven produint aldarulls en una plaça de Sant Cugat, i en el lloc dels fets, van localitzar a un grup de quatre joves que presumptament havien patit robatoris per part d'un altre noi .





El presumpte autor, que anava acompanyat d'un grup nombrós de joves, presumptament els va robar diners, un rellotge i una targeta de transport públic mentre els amenaçava amb un ganivet.





Una patrulla va localitzar a un jove, que coincidia amb la descripció, i durant el seu registre van localitzar una targeta de transport públic amb el nom d'una de les víctimes, un rellotge, diverses monedes, i un ganivet d'uns 20 centímetres.





Per aquest motiu, el menor va ser detingut com a presumpte autor de quatre robatoris amb violència i intimidació, i s'ha obert una investigació per comprovar si hi ha més persones relacionades amb aquests fets.





Els Mossos d'Esquadra, juntament amb la Policia Local de Sant Cugat, han iniciat un dispositiu de vigilància i control per prevenir fets similars.