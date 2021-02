Iván Redondo, director de Gabinet de Sánchez, torna al seu treball presencial després de superar el Covid-19

Iván Redondo, director del Gabinet de la Presidència del Govern





El director de Gabinet de la Presidència de Govern, Iván Redondo, ha superat el coronavirus que el va deixar aïllat des del passat 25 de gener i ja ha tornat a realitzar el seu treball de manera presencial, segons informa La Moncloa.





El número dos del cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, ha passat la Covid-19 de manera asimptomàtica i, segons apunta La Moncloa, "s'ha trobat bé en tot moment".





El passat 25 de gener es coneixia que Iván Redondo havia donat positiu en el test de coronavirus i des de llavors ha romàs aïllat. Per aquell temps, el director de Gabinet de Sánchez no havia mantingut contactes estrets professionals en les 48 hores anteriors, de manera que el cap de l'Executiu no hi va haver de guardar aïllament domiciliari.





Amb tot, la Secretaria d'Estat de Comunicació ha informat que Redondo ha treballat telemàticament durant aquest temps des del seu domicili amb el seu equip amb normalitat en els temes habituals. Així mateix, agraeix els missatges que ha rebut en aquests dies i desitja la ràpida recuperació de les persones que afectades pel virus.