Naturgy presenta al Govern central un 'Megapla' de mobilitat per a instal·lar fins a 120 hidrogeneres a Espanya

Naturgy ha presentat al Govern un 'Megaplan' per a la construcció d'una xarxa nacional de proveïment d'hidrogen, en l'entorn urbà i interurbà, mitjançant la instal·lació de fins a un total de 120 hidrogeneres, impulsant així la mobilitat sostenible a la Península Ibèrica, va informar la companyia.









Seu a Madrid de Naturgy - NATURGY





Aquest pla, presentat per l'energètica a l'Ministeri de Transició Ecològica i el Repte Demogràfic; al Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme i a l'Ministeri de Ciència i Innovació, compta amb una primera fase que passa per la instal·lació de les primeres 38 hidrogeneres.





La iniciativa planteja en aquesta primera etapa dos models de hidrogeneres: 20 d'elles amb producció d'hidrogen 'in situ' a la instal·lació per mitjà d'un electrolitzador o una planta externa; i 18 hidrogeneres sense producció 'in situ'. En totes elles, l'hidrogen es subministrarà als vehicles per mitjà d'un sortidor adaptat a les necessitats dels vehicles.





Aquesta xarxa de 38 hidrogeneres estaria distribuïda al llarg de la geografia nacional, aprofitant els centres de producció d'hidrogen de l'energètica ubicats a la Robla, Meirama, València, Pals i Alcàsser de San Juan.





D'aquesta xifra inicial de hidrogeneres, 6 estarien situades a Andalusia; cinc en Castella-la Manxa; quatre a Castella i Lleó ia Catalunya; tres a la Comunitat de Madrid; dos a Galícia, Comunitat València, la Regió de Múrcia, Aragó, Navarra i Extremadura; i una a les Balears, Astúries, Cantàbria i el País Basc.





LES 38 INICIALS ABANS DE 2025





El grup va indicar que estima disposar de les 38 hidrogeneres abans de 2025, encara que el 80% d'elles es posarà en funcionament entre 2023 i 2024.





El dimensionament de les instal·lacions s'ha realitzat en funció d'una potencial demanda anual d'uns 75.500 quilograms d'hidrogen, equivalent a l'repostatge de 13 autobusos o bé de 100 vehicles lleugers. A més a s'avaluarà posteriorment que la xarxa de hidrogeneres pugui alimentar el transport ferroviari a la xarxa nacional.





A més, Naturgy estima que l'ús d'aquestes noves tecnologies representarà un estalvi d'energia primària no renovable de 124 gigawatts hora (GWh) a l'any i una reducció d'emissions de més de 30.000 tones de diòxid de carboni (CO2) a l'any.





L'energètica afirma que el desenvolupament d'aquesta xarxa validarà un nou model d'infraestructura que, a més, sumarà sinergies amb la xarxa de gasineras que la companyia opera ja a Europa.