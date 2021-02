L'OMS i la Xina conclouen que el coronavirus és d'origen animal i que va sorgir al desembre a Wuhan

L'equip d'experts de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) destinat a la Xina per investigar els orígens del coronavirus ha conclòs que el SARS-CoV-2 és d'origen animal i que "no hi ha evidència" que hi hagués transmissió abans de la seva detecció al desembre de 2019 a Wuhan.





EUROPA





L'equip va arribar el 14 de gener a Wuhan, considerada com la ciutat epicentre de la pandèmia, i, després de dues setmanes de quarantena, ha visitat llocs com el mercat majorista de marisc de Huan, on es va produir el primer grup d'infeccions conegut, així com l'Institut de Virologia de Wuhan.





Segons les seves conclusions, presentades aquest dimarts en roda de premsa des de Wuhan, encara no és possible determinar com es va introduir el virus del COVID-19 en el mercat de Huan, però asseguren que estava ja circulant per altres punts de la ciutat en aquestes dates . En qualsevol cas, els experts han rebutjat que s'estigués propagant per la ciutat xinesa abans de finals de 2019.





Peter Ben Embarek, especialista en seguretat alimentària i malalties animals de l'OMS i president de l'equip de recerca a Wuhan, ha reconegut que la missió no ha estat disruptiva pel que fa a l'opinió de l'OMS sobre els orígens del coronavirus: "Vam venir aquí amb dos objectius: un, esbrinar què va passar a el principi de la pandèmia. ens hem centrat en intentar comprendre el que va passar durant aquest període. Paral·lelament, també ens vam embarcar en tractar d'entendre com va succeir, com va sorgir el virus, com saltar a la població humana . Canviem radicalment la imatge que teníem per endavant? Crec que no ", ha admès.





No obstant, ha puntualitzat que s'han afegit "detalls crucials" a aquesta explicació. "No hem trobat proves de grans brots que poguessin vincular abans de desembre a Wuhan. També podem estar d'acord en què trobem una circulació més àmplia de virus a Wuhan al desembre, no només limitada al mercat de Huan", ha establert.





Així, l'expert ha explicat que l'OMS estudia "quatre hipòtesis" sobre com el virus del COVID-19 va saltar als humans. En primer lloc, el salt directe d'un animal a un humà; la segona, de la ratapinyada i a través d'espècies animals intermediàries, amb un segon animal involucrat que sigui "potencialment més proper als humans en què el virus s'adapta fàcilment i salta als humans".





La tercera teoria, que també ha estat defensada per Liang Wannian, cap de el panell d'experts COVID-19 de l'Ministeri de Salut xinès, és la possibilitat que els productes congelats actuïn com a superfície de transmissió de virus a la població humana o vies de transmissió relacionades amb l'alimentació. L'expert xinès ha fet aquesta argumentació per suggerir que el virus va poder ser importat a la Xina des d'altres zones del món, un fet que tampoc ha descartat Embarek completament.





"Les nostres troballes inicials suggereixen que la via de l'animal intermedi és la més probable i la que requerirà més estudis més específics", ha assenyalat, encara que reconeixent la validesa que el virus podria haver-se transmès per la via de la cadena de fred.





"EXTREMADAMENT IMPROBABLE" que s'escapés D'UN LABORATORI





En aquest context, Embarek ha sostingut que serà necessari investigar les poblacions de ratpenats fora de la Xina, ja que, tal com ha manifestat el cap de el panell d'experts COVID-19 del Ministeri de Salut xinès, el mostreig de les coves de ratpenats a Wuhan i d'altres llocs amb animals no ha aconseguit fins ara establir una relació prou sòlida.





Liang Wannian ha apuntat als ratpenats i als pangolins com a hostes de la SARS-CoV-2 abans que saltés als humans, però ha dit que "els virus identificats d'aquests dos animals fins ara no són prou similars" com per afirmar amb rotunditat que són els reservoris. Segons les teories de el grup de recerca, la família dels felins també podria ser un reservori potencial del coronavirus donada la susceptibilitat dels visons i els gats al COVID-19.





Tenint en compte les proves de l'origen zoonòtic del coronavirus, l'OMS ha descartat seguir investigant la teoria que el virus del COVID-19 va ser originat al laboratori. "És extremadament improbable que expliqui la introducció de virus en la població humana i, per tant, no és una hipòtesi que impliqui futurs estudis per recolzar el nostre treball de comprensió de l'origen del virus", ha detallat.