El Govern de Colau demana a l'autor del mural amb la imatge del Rei emèrit que ho torni a pintar

El regidor de Drets de Ciutadania i Participació de Barcelona, Marc Serra, ha explicat que el govern municipal ha demanat a l'autor del mural amb la imatge del Rei emèrit i en suport al raper Pablo Hasél que ho torni a pintar, després que treballadors municipals ho esborressin.





"Hem arribat a un acord amb l'artista i l'entitat que gestiona els murs perquè el mural torni a pintar-se. És la millor opció per reparar la situació és tornar a pintar-lo i que el missatge tingui la màxima difusió", ha explicat Serra aquest dimarts.









Marc Serra, regidor de Drets de Ciutadania i Participació de Barcelona "EP





El regidor del Consistori barceloní s'ha ofert a cobrir les despeses que pugui suposar tornar a pintar-lo i està a l'espera de posar data a la restitució de l'grafit: "Són artistes que tenen la seva agenda i el seu treball. Però esperem que sigui el més aviat possible ".





"Esperem que aquest fet desafortunat serveixi per posar en relleu els atacs a la llibertat d'expressió. Que hi ha rapers al nostre país en risc d'entrar a la presó per les lletres de les seves cançons en una democràcia consolidada", ha expressat el regidor.





Serra ha recordat que el Govern municipal ha demanat un informe als serveis tècnics municipals per saber com es va prendre la decisió d'esborrar el mural, i ha assegurat que la mateixa "es va prendre de forma precipitada i sense la corresponent validació política".