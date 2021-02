Sabadell permetrà a bars i restaurants ocupar calçades per ubicar-hi la terrassa

Ajuntament de Sabadell (EP)





Coincidint amb l’obertura parcial de les restriccions relacionades amb la pandèmia als diferents sectors, l’Ajuntament de Sabadell posa en marxa noves mesures per donar suport a bars i restaurants com també al sector esportiu de la ciutat. D’aquesta manera es vol contribuir a reactivar l’activitat econòmica i a la recuperació de l’activitat esportiva. Amb aquesta voluntat, s’autoritzarà als bars i restaurants, sota certes condicions, perquè puguin installar terrasses a la calçada i es prorrogarà la bonificació del 75% de les taxes d’ocupació de terrasses per a la temporada 2021-2022. La proposta ha estat consensuada amb el Gremi d’Hostaleria i Turisme de Sabadell. Així mateix s’ofereix la possibilitat a entitats, gimnasos i centres esportius de poder desenvolupar la seva activitat a l’aire lliure, utilitzant l’espai públic.





Pel que fa a la ocupació de calçades per part de bars i restaurants, aquestes ocupacions es poden sollicitar en dues modalitats. D’una banda, una ocupació de caràcter permanent, mitjançant la instal·lació d’una tarima i, d’altra banda, una ocupació de caràcter excepcional i lligada a la temporalitat de la situació d’alarma sanitària, mitjançant la installació d’elements separadors de seguretat.





En qualsevol de les dues modalitats, cal presentar la petició mitjançant un formulari, que es pot descarregar des del web de tràmits de l’Ajuntament. També s’està estudiant la viabilitat que es puguin obrir terrasses a la calçada de la d’avinguda Matadepera, Rambla i avinguda de Barberà coincidint amb els talls de cap de setmana i festius.





Obertures de gimnasos





Pel que fa a l’esport, les noves mesures permeten l’obertura d’espais tancats amb un 30% del seu aforament màxim. L’Ajuntament ha estat treballant els darrers mesos en la reubicació de les activitats de les entitats esportives que es desenvolupaven en les installacions municipals cobertes i que les mesures anteriors havien impossibilitat fer. D’aquesta manera, va posar a disposició de clubs i entitats espais esportius espais a l’aire lliure –tant de les installacions esportives com de les pistes poliesportives disponibles del centres escolars– per tal que, si ho necessitaven, poguessin fer-ne ús.





Ara es fa un nou pas i s’ofereix la possibilitat a entitats, gimnasos, centres esportius, escoles de dansa i altres activitats que precisin d’esforç físic per poder desenvolupar les seves propostes a l’aire lliure, utilitzant l’espai públic. Aquestes activitats hauran de respectar les mesures de seguretat per a la salut vigents i han de preservar la convivència a l’espai públic.

Per sollicitar un espai caldrà adreçar-se al servei d’Esports.