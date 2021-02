14F. Alejandro Fernández: La "taula de diàleg" prova l'acord de sotamà de Sánchez i Illa amb ERC "

Alejandro Fernández (Tarragona, 1976). President de el Partit Popular de Catalunya. Diputat al Parlament des del 2015, s'estrena com a candidat de la formació a la presidència de la Generalitat a les eleccions de diumenge que ve 14 de febrer.





@Catalunyapress





- Quins són, Senyor Fernández, els principals eixos de la proposta del PP als catalans a les eleccions de diumenge que ve?

- Proposem un canvi de veritat, que superi el conflicte del procés separatista des de la llei, sense impunitat de ningú però que generi un Govern diferent. Catalunya no pot seguir sent governada pels separatistes ni pot produir-se un Tripartit amb ERC i PSC que no ha funcionant mai. Només el PP té la clau perquè es produeixi un canvi.





- ¿Un bon i eficaç resultat el 14F per als interessos dels populars catalans quin seria?

- Després d'una etapa molt difícil aspirem a créixer. Confiem en això. La incògnita és saber si ho farem moderadament o donarem un salt més important. Més enllà, però, del propi resultat al que jo aspiro es a ser decisiu i provocar el canvi a què feia referència perquè no es produeixi una majoria separatista ni tampoc la suma del Tripartit.





- Quina opinió li genera la imatge d'Arnaldo Otegui, referent de l'esquerra abertzale i ex membre d'ETA, participant a l'acte de Girona d'ERC amb Oriol Junqueras?

- És un exemple del grau d'immoralitat a què moltes vegades ha arribat el nacionalisme a Catalunya. Si no són capaços ni de respectar la memòria de persones que han estat assassinades i conviden a algú condemnat per terrorisme, en aquest cas per segrest, aquest nacionalisme ha de ser enviat a l'oposició. La decència ha d'entrar, per fi, al Palau de la Generalitat.





@Catalunyapress





-Està "ferit de mort" el constitucionalisme a Catalunya?

- Ferit de mort no, però sí que és cert que, fa tres anys, es va perdre una gran oportunitat que Ciutadans no va saber liderar. En la política hi ha, però, cicles i és canviant. El que cal construir ara és una nova majoria, que no serà gens fàcil però cal tenir esperança. Tampoc a Andalusia ningú creia que podia ser possible l'alternança i es va aconseguir. Aquest mateix esperit és el que jo demano per a Catalunya.





-Fins a quin punt pot penalitzar al PP català l'inici del judici, precisament ara, sobre l'anomenada "caixa B" de la formació popular i les revelacions del seu ex-tresorer Luis Bárcenas?

- Li reconec que no suma però estic convençut que els catalans saben diferenciar el que va passar fa molts anys amb el moment actual. Avui no hi ha ni un sol cas de corrupció al PP i sí en canvi, per exemple, en altres formacions com el PSC amb la imputada alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín o la candidata Laura Borràs, també assenyalada per corrupció. La justícia ha de determinar el que consideri oportú en el cas de Bárcenas però són situacions d'èpoques i de directives anteriors.





-En quina mesura el preocupa la més que probable irrupció de Vox al Parlament?

-La veritat és que jo sóc un entusiasta de la democràcia pluralista. No crec en els "cordons sanitaris" i evidentment respectaré el que els catalans decideixin però sí que m'agradaria llançar un avís: les forces polítiques equivalents al que fa Vox a España (parlo de Le Pen, Umberto Bossi o Mateu Salvini) han generat una gran inestabilitat i ingobernabilitat ens els seus països. La ciutadania ha de reflexionar i si el que vol és estabilitat i que les coses funcionin, es necessita un partit de centre dreta com el Partit Popular Europeu que governa la majoria d'institucions amb dirigents seriosos com Angela Merkel, que l'equivalent a el PP perquè és la nostra formació a Europa.





-¿Confia que l'electorat "constitucionalista" vegi l'opció del PP com la més "útil?

- És evident que el Partit Popular sempre ha estat vot "útil" perquè és el que exerceix d'alternativa al "sanchismo" i al "separatisme". Al final, quan el PP és fort l'esquerra i el nacionalisme surten. Quan la nostra formació té problemes, l'esquerra i Sánchez es queden. Tot el que contribueixi a dividir el vot i no aglutinarno en el Partit Popular ajuda sempre a l'esquerra a seguir en el poder.





-A qui pot perjudicar més un escenari d'una acusada abstenció en un escenari tan inèdit provocat per la pandèmia?

-Crec que perjudica la democràcia per començar. Faig una crida a la gent perquè vagi a votar com va a comprar el pa o com va a moltes activitats permeses a partir de les mesures de protecció decretades. El que sí que crec és que els separatistes aniran a votar i, per tant, si la gent vol que no decideixin per ells és el moment d'anar a votar amb totes les mesures de seguretat. Jo ho faré amb la meva família i amb tota la confiança de que és segur fer-ho.









@CatalunyaPress





-Per quin tipus de pactes postelectorals creu que pot decantar-se el presidenciable del PSC, Salvador Illa?

-Pels que han aplicat sempre. El pacte que tenen Pedro Sánchez amb Oriol Junqueras a La Moncloa i en tots els ajuntaments catalans en què li dóna la suma. És la fórmula que permet la supervivència de Sánchez i la que intentaran després del 14F si poden. Només es pot impedir amb un Partit Popular reforçat a les urnes.





- Quins beneficis pot suposar per a Catalunya una "taula de diàleg" amb la Generalitat invocada per l'Executiu del PSOE i Unides Podem?

- El diàleg és bo si és dins de la llei però aquesta "taula de diàleg" s'està realitzant amb punts de l'ordre del dia al marge de la mateixa. Volen parlar d'autodeterminació i d'amnistia i ni l'autodeterminació és una figura legal, perquè es reserva a les colònies ni l'amnistia cal en el nostre ordenament jurídic perquè només s'aplica quan es passa d'una dictadura a una democràcia i Espanya és una de les grans democràcies del món. L'única cosa que aconsegueix Pedro Sánchez és oxigen en el seu pacte amb ERC. La "taula de diàleg" és, precisament, la prova de l'acord de sotamà entre Sánchez i Illa i els republicans encara que en campanya ho ocultin.





- Des de fora, dona la sensació que el líder del PP, Pablo Casado, li està donant a vostè i a la seva formació a Catalunya uns nivells d'autonomia i de maniobrabilitat bastant inèdits comparats amb altres èpoques d'un gran intervencionisme en tots els aspectes des de " Madrid ".

-Així és i la veritat és que és molt important. Nosaltres som un partit d'àmbit nacional i evidentment compartim un projecte amb tots els nostres companys de PP de la resta d'Espanya però crec que és rellevant que la nostra formació a Catalunya tingui la seva visió, el seu projecte propi. No s'ha de confondre amb debilitat sinó tot el contrari, ajuda a tenir més fermesa que mai contra el separatisme des d'un projecte de centre dreta propi.