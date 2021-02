Terrassa inicia les obres per millorar la zona de jocs infantils del passeig del Comte d’Ègara

Passeig del Comte d'Ègara (GOOGLE MAPS)





Demà dimecres, 10 de febrer, començaran les obres per modernitzar l’espai de jocs infantils situat al passeig del Comte d’Ègara, a Terrassa. És un projecte que ha comptat amb un procés participatiu que ha implicat als i les alumnes de primària de l’escola Tecnos. Els treballs consistiran en retirar els elements de joc actuals i substituir-los per uns de nous, alguns d’ells dissenyat i fabricats pel mateix servei de Gestió de l’Espai Públic (GEP), que ha utilitzat materials sostenibles per a construir-los, i tenen una durada prevista de tres setmanes.





S’instal·larà un art-llibre i una taula de lectura, una xarranca, un giratori amb una cadira adaptada, un sorral amb una excavadora i un joc de picarols. A més, s’hi construirà una estructura de corda per trepar i un gronxador de tres cadires: un niu, un pla i un per a nadons. L’objectiu és fomentar el joc col·lectiu i inclusiu i millorar aquest espai de la ciutat. En aquesta mateixa línia, també es canviaran els bancs actuals de pedra situats a l’entorn de la zona de jocs, per nous bancs de fusta. Els treballs no comportaran afectacions de trànsit.





D’altra banda, prop de la bassa s’installarà un nou hotel d’insectes, una estructura de fusta i materials naturals que vol fomentar la presència d'aquestes animals autòctons que ajuden a preservar la biodiversitat a la ciutat. El nou hotel se sumarà als que ja hi ha instal·lats a la plaça de la Pau, a la Casa Alegre, al parc de Sant Jordi, a la plaça Eugeni d’Ors, a la plaça Francesca Llonch, als jardins situats davant la seu del Mossos d’Esquadra, a la ctra. de Matadepera, al carrer de Ricard Camí i a la plaça del Segle XX.





Joc del Drac de Terrassa





La zona de jocs infantils del passeig del Comte d’Ègara serà la primera on s’instal·larà una taula amb el joc de clara inspiració local ‘El joc del Drac’. Creat pel rondallaire, Miqui Giménez i amb els dibuixos de la il·lustradora Anna Clariana, consisteix en un joc similar a la tradicional Oca, però amb elements significatius de la ciutat de Terrassa.