Els autònoms son els grans perjudicats del sistema de pensions

Tot i que el govern va crear ajudes específiques, els treballadors autònoms són un dels col·lectius més afectats per la pandèmia i han patit grans pèrdues econòmiques des de l'inici de l'estat d'alarma: de fet, un milió d'empleats autònoms va declarar que havia arribat a perdre 30.000 euros en l'exercici anterior. Però a aquesta incertesa se suma a més un problema a llarg termini: les pensions, un tema que preocupa especialment a la Unió de Professionals i Treballadors Autònoms (UPTA), que ja ha denunciat que la bretxa entre autònoms i assalariats és cada vegada més gran per culpa del virus.





Un empleat autònom baixa la persiana del seu negoci / EP





Les xifres són clares: al gener de 2021, la pensió mitjana dels empleats per compte aliè va ser de 1.129 euros, mentre que la dels autònoms es va quedar en 709 euros mensuals, fet que suposa 420 euros menys -un 37,2%. La diferència es dóna perquè els autònoms, en general, cotitzen menys ja que solen pagar la quota mínima de la Seguretat Social -moltes vegades perquè els és impossible pagar la més alta.





Des del sindicat reclamen també que l'augment de les pensions de jubilació dels autònoms ha estat molt baixa l'últim any, cosa que no ha succeït amb les jubilacions dels empleats per compte d'altri: en el règim general han augmentat 540 euros a el mes, però per als autònoms l'augment ha estat únicament de 42 euros.





La Unió d'Autònoms considera que l'Estat "fomenta l'estalvi dels ciutadans mitjançant plans de pensió privats" a través d'incentius deduïbles en l'Impost sobra la Renda de la Persones Físiques (IRPF).





Per al president d'UPTA, Eduardo Abad, és "imprescindible" promoure un sistema addicional, amb incentius fiscals, perquè els autònoms augmentin les seves cotitzacions i així les seves futures pensions. "El model de cotització en funció dels ingressos reals no serà suficient. Hem d'activar un mètode d'incentius fiscals per motivar que els treballadors autònoms facin aportacions voluntàries en les seves bases de cotització a la finalització de l'exercici fiscal, podent d'aquesta manera complementar les seves aportacions al RETA i millorant substancialment les futures pensions", assegura.





Segons el president de l'Associació de Treballadors Autònoms (ATA), Lorenzo Amor, les xifres del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, que assegura que el 85% dels autònoms cotitza per la base mínima de 944 euros a el mes, són falses, ja que només el 52% dels autònoms ho fa. A més, des d'ATA asseguren que un terç dels autònoms espanyols cotitzen per una base entre els 1.000 i els 1.800 euros, 126.030 compten amb bases d'entre 1.800 i 2.400 euros; 184.964 entre 2.400 i 3.600; i 44.773 entre 3.600 i 4.070.





Per la seva banda, Abad insisteix en la necessitat de reforçar les cotitzacions de la feina autònoma i assegura que ha de ser una de les prioritats del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. "És imprescindible fer créixer les cotitzacions, i amb això, la quantia de les pensions presents i futures, però per a això, necessitem noves fórmules i sistemes", ha apuntat Abad. Segons una enquesta de la seva organització, més del 25% dels treballadors per compte propi estarien disposats a fer aportacions complementàries a les seves cotitzacions per tal d'incrementar les seves bases de cotització, en funció de la seva capacitat d'estalvi.





El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ja està creant un model nou de cotització, basat en els ingressos reals i amb la intenció que s'ajusti més a la realitat canviant dels autònoms. "Farem un esquema progressiu en el temps per evitar que els desajustos no generin problemes de gestió administratius a ningú", va assegurar el ministre José Luis Escrivà el passat mes de gener, encara que va explicar que el nou model no podrà ser utilitzat per al gruix dels autònoms fins d'aquí a un any aproximadament.