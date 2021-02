14F. El Govern augmenta a 152 euros la paga dels Mossos que treballin en la jornada electoral

La Generalitat ha aprovat aquest dimarts augmentar la retribució als Mossos d'Esquadra i policies locals que treballen en el dispositiu electoral del pròxim 14 de febrer, per la qual cosa rebran una paga de 152 euros, enfront dels 36 euros bruts previstos inicialment.





Segons un comunicat, la Conselleria d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència considerava necessari modificar el reglament sobre les gratificacions a les persones que col·laboren en aquest procés electoral, entre ells els Mossos d'Esquadra.





Amb aquest canvi, impulsat per la Conselleria d'Interior a petició de la Direcció General de la Policia, els serveis extraordinaris efectuats pels Mossos i els cossos de policia dependents de les corporacions locals amb motiu del procés electoral es retribuiran amb 152 euros per agent.





Aquest sistema proposa recuperar la gratificació per agent participant i no per local electoral, i va en la línia de les gratificacions actualment existents a les eleccions generals, municipals i europees.





El sindicat Sap-Fepol pedió a Govern el passat 1 de febrer que revisés la normativa per millorar les compensacions dels agents que treballessin per garantir la seguretat en la jornada de les eleccions, i van explicar que la compensació que estava prevista era 36 hores bruts per treballar jornades de 12 hores.