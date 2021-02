El TSJPB reobre l'hostaleria a Euskadi al considerar que no és un focus de contagi

El Tribunal Superior de Justícia del País Basc (TSJPB) ha decidit que els establiments hostalers puguin reobrir en els municipis d'Euskadi que es troben en 'zona vermella' per l'alta taxa d'incidència de la covid-19, al considerar que no s'ha constatat que aquest sector sigui el causant de l'augment de la propagació de virus després del Nadal. A més, recorda que hi va haver una "relaxació" de les mesures en les dates nadalenques i els epidemiòlegs atribueixen el 80% dels actuals contagis a les trobades familiars i entre amics.





Bar amb terrassa tancat a Barakaldo (EP)





Després d'aquest acte, pel qual el TSJPV adopta la mesura cautelar sol·licitada per l'hostaleria basca, els bars i restaurants de la Comunitat Autònoma podran reobrir les seves portes en qualsevol moment, tot i que el més lògic seria que es fes a partir de demà, dimecres, segons han informat a Europa Press fonts jurídiques.





La Sala del Contenciós-administratiu ha resolt suspendre la vigència de la mesura decretada pel Govern Basc de clausurar bars i restaurants en localitats de més de 5.000 habitants en què la Taxa d'Incidència Acumulada de casos positius per covid-19 en els últims 14 dies és igual o superior a 500 per cada 100.000 habitants. Aquesta restricció s'estenia també a municipis més petits amb alta incidència de virus.





Les associacions d'Hostaleria de Biscaia, Guipúscoa i Àlaba van sol·licitar "l'eliminació" d'aquesta restricció el passat 4 de febrer a través d'un recurs.





L'alt tribunal, que ha accedit a això, recorda que la reobertura no és "incondicional" perquè els establiments hostalers han de mantenir una altra sèrie de restriccions i obligacions establertes per decret de Govern Basc, com el tancament a les 20.00 hores i obertura a les 6.00 hores, mantenir un aforament reduït del 50%, garantir la distància de metre i mig entre persones assegudes en taules diferents, l'agrupació de clients per taula amb un nombre màxim de quatre clients, i la prohibició de consumir en barra o dempeus, entre altres.





"GREU QUEBRANTAMENT ECONÒMIC"





L'acte pel qual el TSJPV adopta aquesta mesura cautelar, i per tant provisional, a l'espera d'entrar en el fons de l'assumpte, assenyala que, "certament, en els molt nombrosos municipis de l'anomenada 'zona vermella', el tancament de les activitats hostaleres és total fins que surtin d'aquesta situació, de manera que, a l'estar mancat d'ingressos, es genera un greu pèrdua econòmica "per als bars i restaurants.





"És notori i resulta molt difícil la reparació davant la realitat del tancament definitiu d'un nombre no menyspreable de negocis, de manera que una possible indemnització futura, de produir-se, no restabliria la situació fàctica actual", assevera.





En tot cas, el tribunal admet que, des del punt de vista dels interessos en conflicte, no es pot obviar que la situació pandèmica en actual per l'alta incidència de la covid-19 exigeix mesures que dificultin la seva expansió.





La resolució judicial fa referència a l'informe de la Direcció de Salut Pública i Addiccions de Govern Basc de 3 de febrer de 2021, que recull "que la incidència mínima" de virus es va produir el 27 de desembre de 2020, "iniciant-se després una escalada que porta a la situació actual que sembla que es troba en una lleugera baixada ".





"La veritat és que per a aquesta data, amb importants limitacions, l'hostaleria portava oberta 15 dies. No és un període molt ampli, però sí supera els 10 dies d'aïllament actualment exigits per positius i contactes de positius, i els 14 dies d'incidència acumulada, sense que aquesta incidència s'elevés gens ni mica ", apunta.





MESURES DE RELAXACIÓ





Així mateix, recorda que dies abans de l'escalada del nivell de contagis, es van adoptar pel Govern Basc diverses mesures de relaxació, fonamentalment, amb la mobilitat i, sobretot, van començar a produir-se trobades de familiars i amics en espais privats amb motiu de les celebracions nadalenques. "Aquestes trobades, segons una part important dels epidemiòlegs, poden produir al voltant del 80% dels contagis", destaca el TSJPV.





Per això, creu que la primera conclusió a la qual ha d'arribar-se és que "no apareix amb claredat la influència de l'obertura dels establiments hostalers amb l'elevat nivell d'incidència de virus després de la celebració del Nadal".





Així mateix, subratlla que l'obertura de bars i restaurants "queda sotmesa a importants mesures de correcció de l'activitat que permeten minimitzar els riscos del seu desenvolupament per a la salut pública".





"Aquestes mesures, recollides per la pròpia Administració demandada quan la incidència és inferior a 500 sobre 100.000 habitants, limiten de forma important l'activitat pel que fa a horaris, aforaments, distància entre taules, ocupació de taules, prohibició d'ús de la barra o consum de peu ", remarca.





L'alt Tribunal basc assenyala que, durant el mes de desembre, es van considerar "mesures adequades, al no aparèixer en aquest mes pujada de contagis amb l'hostaleria oberta en aquestes condicions".





"En definitiva, l a conjugació dels interessos en conflicte fa que la Sala entengui que l'obertura de l'activitat hostalera, en les condicions abans esmentades, no apareix en aquest moment com un element de risc cert i greu per a la salut pública, per el que s'accedeix a la mesura cautelar en aquests termes ", indica.





En qualsevol cas, necessita que les mesures cautelars adoptades "podran ser modificades o revocades durant el curs del procediment si canviessin les circumstàncies en virtut de les quals s'haguessin adoptat". L'acte pot ser recorregut en un termini de cinc dies des de la notificació.