Investiguen la mort d'un jove apunyalat en una baralla a Badalona

Unitat d'investigació criminal (EP)





Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de la mort d'un jove a Badalona arran d'una baralla, i la possible implicació d'un altre menor en els fets, segons ha explicat la policia catalana en un comunicat aquest dimarts.





Els fets es remunten al dia de diumenge passat, quan es va produir una baralla entre menors a Badalona, i quan els agents van arribar a al lloc dels fets, van localitzar un jove amb una ferida d'arma blanca, i el Sistema d'Emergències Mèdiques ( SEM) el van assistir i el van traslladar a l'hospital on ha mort aquest dimarts.





La Policia Local de Badalona està fent gestions per aclarir els fets, i la Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra ha obert una investigació per determinar la possible implicació d'un altre menor en els fets; el cas està sota secret d'actuacions.