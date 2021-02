El Poliesportiu Santa Eulàlia a L'Hospitalet renova part dels seus serveis

Després del període de tancament per les mesures Covid, el Poliesportiu de Santa Eulàlia ha reobert aquesta setmana amb quinze noves màquines d’exercicis cardiovasculars a la sala de fitness. En concret s’hi han instal·lat cinc cintes per córrer, cinc bicicletes estàtiques verticals, dues el·líptiques de pas fix, una bicicleta estàtica reclinada, una el·líptica de pas variable i una màquina de rem.









Poliesportiu de Santa Eulàlia -AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET





Des de l’agost passat, quan l’Ajuntament de l'Hospitalet va recuperar la gestió directa de la instal·lació, s’han introduït diverses millores en el Poliesportiu de Santa Eulàlia. Així, s’ha renovat el subministrament d’aigua calenta sanitària als vestidors d’abonats, amb la instal·lació de dos acumuladors i una caldera nous. També s’han renovat les dutxes d’aquests vestidors.





D’altra banda, s’ha dotat la instal·lació esportiva d’una nova maquinària de neteja i s’han renovat els filtres de la piscina, una bomba mescladora i els eixugamans de paret.





El Poliesportiu de Santa Eulàlia està implantant també el sistema de control d’accés, que ja funciona a la resta d’instal·lacions de gestió directa, a través de polseres personals que, d’altra banda, ha obligat a adaptar el sistema informàtic. La inversió global en totes les millores supera els 100.000 euros.





Els poliesportius municipals són espais segurs i saludables que han estat totalment adaptats per a la pràctica d’esport amb totes les mesures de prevenció tant per a les persones usuàries com per al personal de les instal·lacions.