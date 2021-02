Salvador Illa: "Catalunya unida és imparable"

Salvador Illa va ser un alcalde molt estimat durant els 10 anys que va estar al front del consistori de la Roca del Vallès. Aquest home discret, catòlic, educat, amb caràcter i de mirada llarga és l'epicentre de tot perquè s'ha convertit en el rival a batre. El PSC aspira a tornar a la Generalitat gràcies a la seva temprança, la seva moderació i capacitat per arribar a acords i complir-los, encara que vinguin mal dades, perquè sap gestionar la pressió de les situacions difícils, com així ho ha demostrat com a secretari d'organització dels socialistes catalans en la seva travessia de desert i com a Ministre de Sanitat durant la pandèmia. Sap el que vol i té un equip amb experiència i preparat per a governar.

















"Hi ha molta gent que encara no ha decidit el seu vot i demano el vot a tots els que van voler el canvi en 2017" / @ PSC





-Quines són les prioritats que marca el programa electoral de PSC?

- Els eixos del nostre programa i de la nostra campanya electoral són tres: acabar amb la pandèmia i garantir la salut dels ciutadans, reactivar l'economia i lluitar per la justícia social, sense deixar ningú enrere. El primer pas serà retrobar els catalans. Hem gastat massa temps i energies en construir murs. Catalunya unida és imparable. Quan ens vam dividir, perdem força i som més febles, com ha quedat demostrat en els últims anys. Jo reivindico una Catalunya que no renuncia a res, dins d'Espanya i Europa. Una Catalunya rica i plena com resa el nostre himne.





- Per què ha decidit, si vostè és president de la Generalitat, baixar-se un 30% el sou?

- Estem vivint moments difícils. Proposo rebaixar el sou de president de la Generalitat a l'sou més alt d'un president d'una comunitat autònoma, que és la del País Basc. Si prediquem amb ser més justos cal tenir una despesa més justa, i això no depèn d'altres institucions ni governs, depèn únicament de Catalunya, de nosaltres mateixos. I en aquest moment la dignitat de les institucions de Catalunya i del president es prediquen d'aquesta manera. O no és digne el salari del lehendakari? .

-Tem que una rellevant abstenció, com la que s'albira, pugui perjudicar especialment al PSC?

- Hi ha molta gent que encara no ha decidit el seu vot. Anem a combatre-aquesta setmana amb totes les nostres forces, hi ha molt en joc. Per això demano el vot a tots els que van voler el canvi en 2017. Aquesta vegada sí que hi haurà una utilitat en el vot. Ni hi haurà tripartit ni hi haurà Procés, tindrem el nou govern progressista que Catalunya necessita. Cal votar sense etiquetes, independentment del es va votar en les darreres eleccions, votar perquè el canvi s'obri pas i deixar enrere anys de decadència.













"Si es pot anar a treballar, al supermercat o a esquiar, es pot anar a votar" / @PSC

- Com administrarà la possible pujada d'escons que tots els sondejos atorguen a la seva candidatura a l'hora d'establir aliances?. Assegura que no governarà amb la "independència"? Com gestionaria que el PSC fos la força més votada, però es pogués produir una majoria independentista al Parlament?

- Crec que una majoria independentista seria més del mateix, no oferiria cap horitzó a Catalunya. Seria persistir en perdre el temps en uns moments en què urgeix no perdre-més, en què és urgent centrar-nos en tantes coses importants, com els fons europeus, reactivar l'economia, no deixar ningú enrere i protegir la salut de tots. Si guanyo no faré com Ciutadans al 2017 i em presentaré a la investidura. I no hi haurà independentistes al meu govern, un projecte divisiu no pot ser per més temps l'eix del debat a Catalunya. Ha arribat l'hora de centrar-nos en les prioritats de la gent i de país.





- Entén les severes crítiques que ha rebut des de molts sectors que li retreuen que vostè i la seva formació hagin anteposat interessos electoralistes a la pròpia salut apostant per no ajornar els comicis en l'actual context de pandèmia?

- Som en pandèmia i seguirem en pandèmia. Les dades, que no són bons, van millorant poc a poc. Altres països han celebrat eleccions en pandèmia, també altres comunitats autònomes com Galícia i Euskadi. La democràcia no pot aturar-se i hi ha un fet incontestable: des que el 29 de gener de 2020 Quim Torra va dir que la confiança del seu govern estava trencada. Catalunya té un govern interí que ni ha legislat ni ha governat. El país mereix un govern fort que faci front als principals reptes que tenim per endavant. No hi ha temps a perdre. Si es pot anar a treballar, al supermercat o a esquiar, es pot anar a votar.













"Si guanyo no faré com Ciutadans al 2017 i em presentaré a la investidura" / @ PSC





- Creu que el "constitucionalisme" seguirà "ferit de mort" a Catalunya?

-És moment de superar els blocs a Catalunya. Hi ha hagut molts dolors, en un i altre costat. Jo em proposo superar això. És l'hora de la retrobada, el temps de tendir ponts, deixar de cavar trinxeres. Dialogar i buscar acords dins de Catalunya, després d'anys de monòlegs.





-Què pot aportar una futura "taula de negociació" amb la Generalitat per la qual aposta el Govern de PSOE i Unides Podem?

- Hi ha un llarg camí per recórrer després d'anys de desencontres. Precisament 'Agenda per al retrobament' és el nom del document que va proposar el president de Govern, Pedro Sánchez, Quim Torra, fa alguns mesos amb més de 40 mesures urgents per a Catalunya. El diàleg entre governs i entre els diferents actors polítics a Catalunya pot portar-nos esperades conquestes, com un nou model de finançament per a Catalunya pendent d'actualització des de 2014.





- En quins aspectes concrets es traduiria, en el cas de la seva victòria, el "nou temps a Catalunya" que tant vostè com el cap de l'Executiu i líder del PSOE proclamen?

- Sento que estem a punt de girar full a Catalunya. En un diàleg entre Madrid i Catalunya, que deixem de donar-nos l'esquena per posar-nos a treballar junts. Un Govern que governi per a tots i que situï Catalunya al capdavant, locomotora de l'economia espanyola, com sempre va ser. Capdavantera en tants camps, que recuperi les seves empreses i ofereixi possibilitats. No pot ser que Madrid i ara a València ens passin per davant. Catalunya tornarà a ser punta de llança de l'estat.









"Sento que estem a punt de girar full a Catalunya "/ @Psc





- Entén la reacció de la ciutadania que, en no pocs casos, té autèntic pànic a formar part d'una mesa electoral en l'actual crisi sanitària?

-Votar és segur i estic convençut que les recomanacions sanitàries i els protocols que ha activat la Generalitat de Catalunya per al desenvolupament de la jornada electoral ofereixen garanties tant per als votants com per als integrants de les meses electorals. Hi ha hagut un increment de casos important però ja portem uns dies amb els casos descendint pràcticament a tot Espanya i a Catalunya en particular. Cal anar amb precaució, seguir les recomanacions de les autoritats i, si se segueixen els protocols, és segur.





-Considera una anomalia o s'ha d'inscriure en la més absoluta normalitat la participació tan activa dels polítics presos a la campanya electoral?

-En tot moment cal respectar els temps i el que marca la justícia. No comentaré què em sembla la situació de persones preses que han obtingut un tercer grau en benefici del que marquen institucions penitenciàries.













"Catalunya tornarà a ser punta de llança de l'Estat" / @PSC