David Trueba roda un documental sobre la família Pujol

El director David Trueba (EP)





El cineasta David Trueba està rodant 'La sagrada família', una sèrie documental de quatre episodis d'una hora de durada, produïda per Lavinia Audiovisual per Discovery + i que tractarà sobre la família Pujol-Ferrusola.





'La Sagrada Família', que s'estrenarà aquesta primavera a la posada de llarg de el nou servei de streaming de Discovery a Espanya, es i ntroducirá "en l'entramat liderat per la que va ser la família model per a la societat catalana", tal com ha assenyalat la plataforma. Es tracta de la primera producció original espanyola de discovery +.





Composta per quatre lliuraments d'una hora, 'La Sagrada Família' compta amb la participació de nombroses personalitats del món de la política, el periodisme i la magistratura, així com amb col·laboradors i persones properes a Jordi Pujol i a la seva família.





"Com en les millors novel·les, la saga familiar dels Pujol està esquitxada d'anècdotes, d'incidents, d'episodis memorables. Pocs materials humans poden ser més rics per retratar un temps i un país", ha assenyalat Trueba, qui parla de "donar al material un tractament èpic ".





"Els afanys i l'ambició determinen també el destí final dels personatges. Fidels als successos reals, però amb la convicció que estem davant d'un personatge icònic, més gran que la vida", ha afegit el cineasta.





Durant dècades, Jordi Pujol va ser vist per una part molt important de la societat catalana com un referent no només polític, sinó també cívic i moral, segons ha assenyalat la plataforma. Des de llavors, Jordi Pujol, la seva dona, Marta Ferrusola, i els seus set fills han estat en el focus de diferents escàndols de corrupció. Se'ls acusa de cometre frau a Hisenda, blanqueig i evasió de capitals.