"Llum aliena": l'anonimat voluntari de l'escriptora María Lejárraga com a expressió d'amor pel seu marit

Encara que el protagonisme masculí en la història de la literatura ha estat aclaparador fins a èpoques molt recents, hi va haver escriptores que van aconseguir superar totes les dificultats per arribar als lectors, si bé algunes d'elles van haver de fer-ho ocultant la seva veritable identitat i utilitzant un pseudònim. Però el cas de Maria Lejárraga va ser realment singular. No només va ocultar la seva autoria, sinó que ho va fer utilitzant el nom del seu marit, Gregorio Martínez Sierra, bé atribuint en la seva totalitat, bé incorporant el cognom d'aquell sobre el propi. I ho va fer voluntàriament, com un acte d'amor de què mai va arribar a penedir-se, fins i tot després de saber que el seu cònjuge li traïa amb una altra dona, l'actriu Catalina Bárcena, que era la que representava sobre l'escenari els personatges que ella inventava.





Isabel Lizarraga Vizcarra ha utilitzat la documentació que es conserva sobre aquesta autora i l'ha utilitzat per escriure «Llum aliena. L'enigma de Maria Lejárraga »(Edicions Espuela de Plata), una novel·la en la qual reivindica la seva memòria tractant d'explicar la raó d'aquesta obsessió sentimental. Ho fa amb un text que ofereix tres nivells narratius: el perfil biogràfic de la protagonista, la història col·lateral d'Anita, que hauria estat una antiga alumna de la mestra que va ser Maria, i la peripècia de la conferenciant i investigadora que estudia la vida de l'escriptora.





Lizárraga descriu a Maria per boca d'aquest últim personatge dient que "ho va fer tot per amor ... cal tenir en compte que en aquesta època la dona estava sotmesa al Codi Civil de mil cents noranta-pic, no podia anar a la universitat, tampoc li estava permès escriure i no practicava les mateixes coses que fem ara i Maria, estava tan enamorada de Gregorio ... ". El cas és que ella era una dona amb estudis de magisteri mentre que el seu marit, més jove que ella, no havia finalitzat carrera alguna. Certament al principi de la seva relació col·laboraven junts. "Gregorio i Maria treballaven sense parar. Ella atenia l'escola, administrava les despeses de la llar, cuinava i mantenia la casa, mentre ell visitava editorials i componia les seves revistes ". A poc a poc, la col·laboració literària entre els dos va quedar exclusivament a càrrec de Maria, que va deixar d'exercir com a mestra, i Gregorio va ser accentuant el seu quefer extern com a empresari teatral.





Lizárraga subratlla que l'anonimat de Maria va ser no només voluntari, sinó pertinaç. "Si Gregori, en alguna ocasió, li proposava que figurés al costat d'ell en les lletres de motlle, ella es va negar ... va arribar a agrair a Gregori que li evités l'esforç de l'exposició pública del seu talent. Així gaudia millor de la seva victòria ".





«Llum aliena. L'enigma de Maria Lejárraga »és, alhora, un retaule de l'ambient literari madrileny del primer terç de segle XX, ja que bona part dels autors famosos van ser amics d'aquesta parella (Unamuno, Rivas Cherif, Díez Canedo, Rusiñol, Benavente , els Quintero ...) i amb alguns d'ells va arribar a haver-hi una amistat particularment estreta, com va ser el cas de Juan Ramón Jiménez, així com també músics com Turina, Usandizaga i Falla.





Lizarraga destaca molts altres aspectes de la personalitat de Maria Lejárraga: els seus viatges per Europa, el seu compromís amb la causa feminista i la defensa dels drets de la dona, el seu suport a l'abolicionisme de la prostitució, la seva participació en l'associacionisme femení -el Lyceum club-, i finalment el seu compromís polític durant la república, quan va acceptar presentar-se a les eleccions de 1933 pel PSOE i va sortir escollida diputada.





Queda per resoldre la incògnita de com la relació entre Maria i Gregorio no va arribar mai a trencar-se, fins i tot quan aquest va aconseguir amb la Bárcena el que no havia aconseguit amb la seva dona, ser pare. Lizarraga es pregunta: "¿Seguien estimant?" I respon. "Durant aquells anys, d'acords i desacords, la seva col·laboració, la complicitat entranyable del seu treball comú, era un llaç irrompible, una rara fortuna i un saludable privilegi que potser ningú arribava a entendre". Avui resultaria encara més incomprensible.